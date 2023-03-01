В Семее в преддверии Дня благодарности прошло около 30 мероприятий
Фото: ОВП города Семея
Празднование Дня благодарности, который в нашей стране традиционно отмечают в первый день весны, началось с 25 февраля.
Всего в Семее было проведено около 30 мероприятий, посвященных данному празднику:
- благотворительная акция "От сердца к сердцу" в детском доме,
- волонтерские акции, такие как "Караван милосердия" (помощь одиноким пенсионерам с уборкой снега),
- мероприятия, проведенные в рамках фестиваля "Еңбекші жастар" (организация эффективного досуга молодежи),
- инста-челлендж "Алғыс" ("Благодарность"), который поддержали учебные заведения города,
- челлендж благодарностей "Герои среди нас", где народ выражает благодарность представителям здравоохранения, ЧС и правоохранительных органов,
- выставка прикладного искусства,
- торжественный вечер "Бір шаңырақ астында" ("Под единым шаныраком"), где выразили благодарность рабочим по различным сферам, и который был завершен праздничным концертом и другие.
По словам организаторов, общий охват участников составил около 10 000 человек.
Фото: ОВП города Семея
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