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В Семее в преддверии Дня благодарности прошло около 30 мероприятий

В Семее в преддверии Дня благодарности прошло около 30 мероприятий Фото: ОВП города Семея
Празднование Дня благодарности, который в нашей стране традиционно отмечают в первый день весны, началось с 25 февраля.

Всего в Семее было проведено около 30 мероприятий, посвященных данному празднику:

  • благотворительная акция "От сердца к сердцу" в детском доме,
  • волонтерские акции, такие как "Караван милосердия" (помощь одиноким пенсионерам с уборкой снега),
  • мероприятия, проведенные в рамках фестиваля "Еңбекші жастар" (организация эффективного досуга молодежи),
  • инста-челлендж "Алғыс" ("Благодарность"), который поддержали учебные заведения города,
  • челлендж благодарностей "Герои среди нас", где народ выражает благодарность представителям здравоохранения, ЧС и правоохранительных органов,
  • выставка прикладного искусства,
  • торжественный вечер "Бір шаңырақ астында" ("Под единым шаныраком"), где выразили благодарность рабочим по различным сферам, и который был завершен праздничным концертом и другие.

По словам организаторов, общий охват участников составил около 10 000 человек.

В Семее в преддверии Дня благодарности прошло около 30 мероприятий

Фото: ОВП города Семея

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