В Семее в преддверии Дня благодарности прошло около 30 мероприятий

Фото: ОВП города Семея

Празднование Дня благодарности, который в нашей стране традиционно отмечают в первый день весны, началось с 25 февраля.

Всего в Семее было проведено около 30 мероприятий, посвященных данному празднику: благотворительная акция "От сердца к сердцу" в детском доме,

волонтерские акции, такие как "Караван милосердия" (помощь одиноким пенсионерам с уборкой снега),

мероприятия, проведенные в рамках фестиваля "Еңбекші жастар" (организация эффективного досуга молодежи),

инста-челлендж "Алғыс" ("Благодарность"), который поддержали учебные заведения города,

челлендж благодарностей "Герои среди нас", где народ выражает благодарность представителям здравоохранения, ЧС и правоохранительных органов,

выставка прикладного искусства,

торжественный вечер "Бір шаңырақ астында" ("Под единым шаныраком"), где выразили благодарность рабочим по различным сферам, и который был завершен праздничным концертом и другие. По словам организаторов, общий охват участников составил около 10 000 человек. Фото: ОВП города Семея Читайте также Сколько собак служат в казахстанской полиции Минфин ожидает снижения цен на товары в Казахстане 19 марта проезд в автобусах Астаны будет бесплатным

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