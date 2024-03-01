Челленджи, конкурсы и акции в честь Дня благодарности проходят в столичных школах
Во всех организациях образования 1 марта проходит единый открытый урок "Рахмет саған, Отаным", также организована так называемая доска благодарности с поздравлениями. Педагоги подготовили цикл классных часов на тему "Благодарность не знает границ". Школьники к празднику подготовили видеоролики и флешмоб "От сердца к сердцу", а также оказали помощь пожилым людям.
В школах сейчас проходят фотовыставки рисунков "Благодарность исходит от души", конкурс презентаций "Благодарность – самое дорогое слово" и встречи спасателей с детьми "Нам есть, за что быть благодарными".
В музыкальных школах города праздник отмечают концертами "Алғысым шексіз".
Школьники активно участвуют и в челлендже для мам и пап "Спасибо Вам, мои родители!", музыкальном челлендже "Ұстазым Сізге ән алғыс!", а также акции доброты "Скажи спасибо".
Подобные мероприятия сегодня проходят в школах, колледжах города и организациях дополнительного образования.