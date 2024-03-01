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Челленджи, конкурсы и акции в честь Дня благодарности проходят в столичных школах

Челленджи, конкурсы и акции в честь Дня благодарности проходят в столичных школах, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 17:48 Фото: gov.kz
В День благодарности, который в Казахстане отмечают 1 марта, столичные школьники проводят челленджи, акции в знак благодарности родителям и своим учителям.

Во всех организациях образования 1 марта проходит единый открытый урок "Рахмет саған, Отаным", также организована так называемая доска благодарности с поздравлениями. Педагоги подготовили цикл классных часов на тему "Благодарность не знает границ". Школьники к празднику подготовили видеоролики и флешмоб "От сердца к сердцу", а также оказали помощь пожилым людям.


В школах сейчас проходят фотовыставки рисунков "Благодарность исходит от души", конкурс презентаций "Благодарность – самое дорогое слово" и встречи спасателей с детьми "Нам есть, за что быть благодарными".

В музыкальных школах города праздник отмечают концертами "Алғысым шексіз".

Школьники активно участвуют и в челлендже для мам и пап "Спасибо Вам, мои родители!", музыкальном челлендже "Ұстазым Сізге ән алғыс!", а также акции доброты "Скажи спасибо".


Подобные мероприятия сегодня проходят в школах, колледжах города и организациях дополнительного образования.

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