Больше половины казахстанских БВУ сократили объем депозитов в январе 2023 года

По данным Первого Кредитного Бюро (ПКБ), за январь 2023 года объем депозитов в БВУ снизился на треть по сравнению с месяцем ранее, при этом снижение произошло в 11 банках из 21, сообщает Zakon.kz.

"По данным Нацбанка РК, в январе 2023 года БВУ привлекли вклады физических лиц на сумму 2 трлн 936,7 млрд тенге. Это почти на полтора триллиона (или ровно на треть) меньше, чем в декабре 2022 года. В целом это является минимумом с мая 2022 года", – говорится в обзоре ПКБ, вышедшем 1 марта 2023 года.

В бюро отмечают, что объем банковских депозитов физлиц в январе упал в 11 из 21 БВУ. В том числе в 4 банках, лидирующих по объему привлеченных вкладов физлиц.

Среди них Народный банк, где объем депозитов сократился на 66,9 млрд тенге, до 5,07 трлн, Kaspi bank – 73,3 млрд тенге,до 3,63 трлн, Отбасы банк – 3 млрд тенге, до 1,89 трлн и закрывает четверку БанкЦентрКредит, который потерял 0,9 млрд, сократив объем до 2,19 трлн.

Однако не все так плохо. Были и те, кто показал прирост по депозитам в январе. В том числе "Банк Фридом Финанс" показал прирост на 17,8 млрд тенге, до 327 млрд, а Евразийский банк прибавил 13,7 млрд, до 868,5 млрд тенге.

"В целом на 1 февраля 2023 года на депозитах у населения хранилось 16 трлн 785,1 млрд тенге, что на 136,2 млрд тенге меньше, чем в начале года", – сообщают в ПКБ.

Однако, по мнению экспертов бюро, сокращение в январе – не повод для паники. В обзоре бюро говорится, что в среднем в 2022 году банки ежемесячно привлекали по 3,3 трлн тг. Кроме того, в начале года приток вкладов всегда меньше.

"В январе 2021 года он составил 1,4 трлн тенге, в январе 2022 года – 2 трлн тенге. То есть сейчас приток депозитов оказался в полтора раза выше, чем год назад, и вырос вдвое по сравнению с 2021 годом", – пояснили в ПКБ.

Ольга Кудряшова



