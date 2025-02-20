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Финансы

В Казахстане уменьшился объем депозитов в тенге и иностранной валюте

депозиты, тенге, снижение, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 11:02 Фото: Freepik
Насколько снизился объем депозитов в депозитных организациях за месяц, в материале Zakon.kz.

В январе 2025 года объем депозитов в депозитных организациях сократился на 2,1% по сравнению с декабрем 2024 года до 40,4 трлн тенге. При этом в годовом выражении (январь 2024 к январю 2025) депозиты увеличились на 19,6%%. Напомним, что по итогам последнего месяца 2024 года депозитная база приросла более чем на 7%.

Из всего объема на депозиты физических лиц приходится 22,1 трлн тенге, небанковских юридических лиц – 18,3 трлн тенге. Снижение за месяц составило 2% и 2,3%, соответственно.

Фото: Национальный банк РК

За январь депозиты в национальной валюте сократились на 2,4% до 31,2 трлн тенге. Чуть меньше сократились депозиты в иностранной валюте – на 1,4% до 9,2 трлн тенге. При этом доля депозитов в тенге изменилась несущественно и составила 77,3% (77,5% месяцем ранее).

Фото: Национальный банк РК

Депозиты физлиц в тенге за месяц уменьшились до 17,6 трлн, или на 2,2%, небанковских юрлиц – на 2,5% до 13,6 трлн тенге. Снижение по депозитам в инвалюте у юрлиц составило 1,8%, по физлицам объем сократился менее значительно, всего на 0,9% по сравнению с декабрем.

Ранее мы также рассказывали, насколько увеличился объем вкладов в банках Казахстана по итогам 2024 года.

Ольга Кудряшова
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