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Скончался известный футболист Жюст Фонтен

футболист, ЧМ Фото: Twitter/JustFontaine1
Экс-нападающий сборной Франции по футболу Жюст Фонтен скончался в возрасте 89 лет, сообщает Zakon.kz.

Фонтен – рекордсмен по числу забитых мячей на одном чемпионате мира. На мундиале 1958 года в Швеции он забил в ворота соперников 13 раз. Благодаря этому сборная Франции завоевала бронзовую награду. Спустя 56 лет Фонтен получил "Золотую бутсу" за свой рекорд, пишет Europe1

За семь лет француз сыграл в 21 матче и забил 30 мячей. Последний матч за национальную команду был сыгран 11 декабря 1960 года с Болгарией и завершился победой французов со счетом 3:0.

Футболисту в сезоне 1957/58 удалось стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции. За 26 матчей он отличился 34 раза. Он известен по выступлениям за французские "Ниццу" и "Реймс", а также марокканскую "Касабланку".

Фонтен также работал наставником сборных Франции и Марокко.

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