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Спорт

Скончался легендарный кыргызстанский футболист Юсуп Мусаев

Скончался легендарный кыргызстанский футболист Юсуп Мусаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 20:02 Фото: Instagram/kfu_kgz
Заслуженный мастер спорта СССР, ветеран футбола Кыргызстана Юсуп Мусаев скончался в возрасте 89 лет, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале Национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Мусаев выступал за команду "Алга" из Фрунзе (Бишкек) с 1957 по 1969 год. После завершения карьеры Мусаев возглавлял "Алгу" и работал тренером в школе олимпийского резерва.

"Опытные болельщики до сих пор помнят невероятную скорость Мусаева и его блестящие голы. В 1960-х годах "Алга" была сильнейшей командой в своем дивизионе и едва не вышла в Высшую лигу СССР. Одним из творцов этого успеха был Юсуп Мусаев. Он забил более 150 голов и был признан лучшим кыргызстанским футболистом XX века", – говорится в сообщении футбольного союза.

Был награжден медалью "Данк" и почетной грамотой от тогдашнего президента FIFA Йозефа Блаттера.

Ранее сообщалось о том, что умер легендарный шахматист Борис Спасский.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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