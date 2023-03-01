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В Казахстан прибыла баронесса Николсон

В Казахстан прибыла баронесса Николсон Фото: wikimedia
Торговый посланник премьер-министра Великобритании в Казахстане баронесса Николсон прибыла в Казахстан 28 февраля с четырехдневным визитом.

Как сообщили в посольстве Великобритании, она посетит Астану, Алматы и Северный Казахстан. Целью визита является укрепление отношений между Великобританией и Казахстаном и дальнейшая консолидация прогресса по вопросам двусторонней торговли.

В Астане баронесса Николсон проведет несколько встреч на уровне министров для обсуждения торговых приоритетов Великобритании и Казахстана. Она также встретится с руководителями Фонда национального благосостояния АО "Самрук Казына" и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

В Северном Казахстане посетит ряд компаний. Также она посетит ферму и встретится с Республиканской палатой Ангус Казахстана, чтобы обсудить сотрудничество между британскими и казахстанскими фермерами.

В Алматы баронесса Николсон встретится с крупными отечественными инвесторами в секторе образования и посетит Университет Де Монфорт. Также встретится с представителями британских компаний, работающих в Казахстане.

"Я рада посетить Казахстан, который является важным двусторонним торговым партнером Соединенного Королевства. Со времени моего последнего визита в 2019 году мы стали свидетелями того, как британская деловая активность в Казахстане достигла новых высот, поддерживая инвестиции, обучение и появление рабочих мест для местной экономики. В частности, я рада видеть здесь вклад Великобритании в сельское хозяйство и образование – две области, где британский опыт и технологии действительно лидируют в мире". Баронесса Николсон


В Казахстан прибыла баронесса Николсон

Фото: primeminister.kz


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