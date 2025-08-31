31 августа президент России Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом, сообщает Zakon.kz.

Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где пройдет саммит ШОС.

Об этом также рассказал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Так, в рамках четырехдневного визита Путин примет участие в саммите ШОС и параде в честь 80-летнего юбилея победы во Второй мировой войне. Вторым городом будет Пекин.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков отметил, что такие долгие визиты в одну страну бывают, но редко.

Помощник президента Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай. Главное:



- Путин с 31 августа по 5 сентября побывает в Тяньцзине, Пекине и Владивостоке и проведет больше десятка международных встреч;



- Президента РФ в Китае будет сопровождать масштабная делегация

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров, прибывших на саммит ШОС, ждет прием и концерт.

"По Китаю Путин будет передвигаться на "Аурусе" с китайскими дипломатическими номерами", – отметил журналист.

Фото: Telegram/Юнашев LIVE

3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы в китайско-японской войне и Победы во Второй мировой войне. А президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за протестов в его стране.