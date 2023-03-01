Зимняя погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 2-4 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в РГП "Казгидромет", хоть на календаре уже первые дни весны, но погода в северной половине страны остается еще зимней.

"Причина тому – ложбина активного атлантического циклона и связанные с ним холодные атмосферные фронты с большими запасами влаги, которые смещаются по республике, вызывая обильные осадки (дождь и снег), гололед, туманы, порывистый ветер с низовой метелью", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, погода без осадков сохранится в южных регионах только 2 марта, затем там тоже ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки (дождь, мокрый снег), в горах – туман, гололед.

"Под влиянием холодных фронтов ожидается понижение температуры воздуха ночью в северной половине Казахстана до 10-20 мороза, а в южной половине ночью до 7 мороза-2 тепла". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане во второй день весны.