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Акмолинец украл 20 млн тенге у соседки

Акмолинец украл 20 млн тенге у соседки Фото: polisia.kz
26 февраля 2023 года в Косшы полицейские зарегистрировали крупную квартирную кражу, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению потерпевшей, 20 млн тенге она копила на протяжении года и хранила в спальной комнате.

"В день кражи ни самой заявительницы, ни других членов семьи дома не было, при этом, согласно проведенному осмотру места происшествия, следов взлома не обнаружено: злоумышленник проник в дом, используя дубликат ключей".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Факт кражи полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ст. 188 УК РК "Кража" и сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

"На следующий день сотрудниками отдела криминальной полиции Косшы на территории Караганды был задержан сосед заявительницы".Пресс-служба ДП Акмолинской области

В настоящее время часть похищенных денежных средств изъята, на период следствия мужчина задержан.


10 января 2023 года сообщалось, что в столичной гостинице задержан мужчина, обворовавший квартиру в Петропавловске на 20 млн.

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Акмолинская область Караганда
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