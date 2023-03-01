Акмолинец украл 20 млн тенге у соседки

26 февраля 2023 года в Косшы полицейские зарегистрировали крупную квартирную кражу, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению потерпевшей, 20 млн тенге она копила на протяжении года и хранила в спальной комнате.

"В день кражи ни самой заявительницы, ни других членов семьи дома не было, при этом, согласно проведенному осмотру места происшествия, следов взлома не обнаружено: злоумышленник проник в дом, используя дубликат ключей". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Факт кражи полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ст. 188 УК РК "Кража" и сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

"На следующий день сотрудниками отдела криминальной полиции Косшы на территории Караганды был задержан сосед заявительницы". Пресс-служба ДП Акмолинской области

В настоящее время часть похищенных денежных средств изъята, на период следствия мужчина задержан.





10 января 2023 года сообщалось, что в столичной гостинице задержан мужчина, обворовавший квартиру в Петропавловске на 20 млн.

