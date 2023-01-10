В столичной гостинице задержан мужчина, обворовавший квартиру в Петропавловске на 20 млн

В Петропавловске преступник проник в частный дом, украл деньги, ювелирные изделия и другие ценности, включая мужской и женский парфюм. Сумма ущерба превысила 20 миллионов тенге. Его задержали в Астане, сообщает Zakon.kz.

Данный факт, по данным полиции региона, был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК "Кража".

Через два дня после обращения в полицию хозяйки квартиры мужчина был задержан в одной из гостиниц Астаны.

Полицейским из Петропавловска помогли коллеги из Кокшетау. По записям с видеокамер они опознали преступника: им оказался 41-летний горожанин ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Также в полиции уточнили, что материальные ценности и большая часть денежных средств изъяты и возвращены владельцам.

Ранее в Кызылорде домушники украли из частного дома 40 тысяч евро.