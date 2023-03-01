Что нужно предпринять Казахстану для диверсификации поставки нефти, рассказала эксперт

В планах у Казахстана диверсифицировать поставки нефти. Эксперт поделилась мнением, что для этого необходимо предпринять, и какая экономическая перспектива складывается на данный момент, сообщает Zakon.kz.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил во время совещания с участием руководства правительства, профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны, что в стране необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок нефти.

Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик рассказала, что вопрос поиска альтернативных направлений для экспорта нефти вновь на повестке дня для Казахстана. По ее мнению, действующая экспортная модель углеводородов несет в себе ряд уязвимостей.

"Согласно данным Министерства энергетики за 2022 год, в российском направлении было экспортировано порядка 93,9% всей экспортной нефти из РК, общие объемы которой составили 64,3 млн тонн. При этом через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) было транспортировано порядка 52 млн тонн (80,8%), а через трубопровод Атырау –Самара – 8,4 млн тонн (13,1%)". Лидия Пархомчик

Кроме того, экспорт продолжает идти еще по трем маршрутам – через систему трубопроводов Казахстан – Китай и морскими перевозками через Каспийское море, а также железнодорожным маршрутом в Узбекистан. Однако, как считает эксперт, в данных направлениях объемы экспорта остаются незначительными.

К слову, в 2022 году через порт Актау отгружено 2,3 млн тонн нефти, а по нефтепроводу Атасу –Алашанькоу – порядка 1,2 млн тонн нефти. Железнодорожным транспортом было перевезено всего 0,4 млн тонн нефти.

Специалист прокомментировала и инцидент с приостановкой прокачки нефти по КТК из-за поломки выносных причальных устройств на терминале в Новороссийске. По ее мнению, данный факт наглядно показал, что перенаправить столь значительные объемы сырья в экстренном порядке крайне затруднительно. Согласно оценке Министерства энергетики, в текущих условиях Казахстан способен экспортировать нефть в обход КТК только в объеме 16,5 млн тонн в год.

"С учетом роста геополитической турбулентности вокруг России задача по поиску альтернативных вариантов казахстанского экспорта нефти продолжает актуализироваться", – подчеркнула Лидия Пархомчик.

Каспийское направление

Транспортировка нефти по транскаспийскому маршруту считается наиболее перспективным вариантом для перенаправления нефтяных потоков. Еще в июле 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил "КазМунайГазу" проработать возможности расширения экспортных поставок через Каспий.

В результате между "КазМунайГазом" и азербайджанской SOCAR была достигнута договоренность о поставках до 1,5 млн тонн нефти в год на терминал Сангачал с последующей прокачкой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). По оценкам Reuters, начиная с февраля 2023 года "КазМунайГаз" будет поставлять по БТД до 120 тыс. тонн нефти с месторождения Тенгиз.

Следует отметить, что Тенгизшевройл начал поставки сырья по направлению на Батумский нефтяной терминал. В январе через мультимодальные перевозки было перевезено 82,5 тыс. тонн тенгизской нефти на Батумский порт. Ежемесячные поставки тенгизской нефти на грузинский терминал могут составлять до 100 тыс. тонн.

В текущем году нефтяной экспорт по маршруту Актау – Баку планируется увеличить до 3,5 млн тонн. При этом объем экспортных поставок из порта Актау имеет потенциал увеличиться до 20 млн тонн.

Так, в среднесрочной перспективе прокачка казахстанской нефти по БТД может быть увеличена до 5 млн тонн в год. Порядка 5 млн тонн потенциально может быть перенаправлено через нефтепровод Баку – Супса в Грузию, при этом поставки по железной дороге из Баку в Батуми могут также быть увеличены до 5 млн тонн в год. В долгосрочной перспективе не исключен вариант возобновления своповых поставок нефти через Иран в объемах до 5 млн тонн ежегодно.

Эксперт подчеркнула, что для реализации подобных планов потребует запустить масштабную программу модернизации портовых мощностей на Каспии.

Во-первых, должны быть увеличены нефтеналивные возможности порта Актау, которые в настоящее время составляют 12 млн тонн.

Во-вторых, восстановить танкерный флот. Из-за недостатка объемов нефти для перевозки "Казмортрансфлот" был вынужден сократить количество танкеров типа Caspian max с 6 до 3 кораблей. Однако данного количества будет недостаточно для транспортировки дополнительных объемов сырья.

В-третьих, реализовать проект строительства нефтепровода от тенгизского месторождения до нефтеналивных терминалов.

В-четвертых, провести дноуглубительные работы в порту Актау для увеличения тоннажности обслуживаемых судов.

"Однако нужно понимать, что для полноценного запуска морского маршрута Казахстану необходимо синхронизировать свои действия с Азербайджаном. Так, параллельно с портом Актау порт Баку также будет нуждаться в расширении мощностей принимающих нефтяных терминалов". Лидия Пархомчик

По оценке "Казмортрансфлота", на сегодняшний день максимальная загрузка транскаспийского нефтяного коридора составляет 5,2 млн тонн. Данный показатель учитывает состояние перевалочных мощностей порта Актау, возможности принимающей портовой инфраструктуры в Азербайджане и Грузии, а также загруженность железнодорожной линии до Батуми.

Как считает специалист, в данных обстоятельствах казахстанской стороне необходимо предоставить своим партнерам по Каспию гарантии стабильного роста нефтяных поставок.

"Долгосрочный контракт с Тенгизшевройл на поставки углеводородов в направлении Баку стал бы достаточным основанием для начала работ по расширению портовой инфраструктуры. С июля 2024 года ожидается запуск проекта будущего расширения Тенгиза, который позволит увеличить добычу на 12 млн тонн нефти в год. Данные объемы могут быть законтрактованы для морской отгрузки". Лидия Пархомчик

Дополнительные объемы для транспортировки появятся к 2030 году, уверена эксперт. Тогда на месторождении Кашаган будет удвоена добыча. Ресурсной базой для маршрута также могут стать морские месторождения Каламкас-море, Хазар, Ауэзов и Женис, разработка которых началась силами "КазМунайГаза" и российской Лукойл.

Китайское направление

Альтернативным маршрутом экспорта также является Казахстанско-китайский трубопровод (ККТ), который состоит из двух магистральных нефтепроводов – Кенкияк –Кумколь и Атасу – Алашанькоу. Потенциально по данной системе трубопроводов может быть транспортировано до 20 млн тонн нефти в год.

"Однако для полномасштабного экспорта казахстанского сырья с западных месторождений страны в КНР необходимо устранить проблему "узкого горлышка". Так, лишь на финальном участке Атасу –Алашанькоу нефтепровод имеет возможность выдавать мощность в 20 млн тонн нефти в год. На ветке Кенкияк – Кумколь поставки пока ограничены мощностью в 10 млн тонн". Лидия Пархомчик

Помимо проблемы недостающих мощностей, существует вопрос заполняемости трубы российским сырьем, отмечает специалист. В соответствии с соглашением 2017 года Роснефть использует мощности трубопровода для поставки 10 млн тонн нефти в Китай. В 2022 году стороны договорились продлить поставки на следующие 10 лет.

Эксперт выразила уверенность, что таким образом в среднесрочной перспективе казахстанская сторона может гарантированно поставлять на китайский рынок только 9 млн тонн нефти.

"С ростом поставок в направлении Китая встанет вопрос об увеличении мощности магистрального нефтепровода Кенкияк –Кумколь до проектных 20 млн тонн ежегодно, а также расширении пропускной способности трубопровода Атырау –Кенкияк, работающего в реверсном режиме". Лидия Пархомчик

Для начала работ по модернизации нефтяной инфраструктуры казахстанская сторона должна быть уверена в долгосрочных намерениях Пекина импортировать углеводороды трубопроводным транспортом, подчеркнула Пархомчик. Это объясняется тем, что при поставках в восточном направлении нефть попадает на рынок лишь одного покупателя, Китай попытается выторговать себе преференциальные условия.

"Таким образом, прежде чем в полной мере начать использовать систему трубопроводов ККТ в качестве альтернативного маршрута экспорта, необходимо обновить существующие договоренности о поставках казахстанской нефти в Китай". Лидия Пархомчик

Согласно озвученным планам Министерства энергетики РК, общий экспорт нефти в 2023 году составит 71 млн тонн, из которых 66,1 млн тонн (93%) будут транспортированы по российским маршрутам.

Прирост показателей ожидается только по маршруту Актау – Баку до 3,5 млн тонн, тогда как по другим направлениям объемы экспорта останутся на уровне прошлого года.

"По сути, текущий год станет подготовительным этапом перед возможным запуском так называемых диверсифицированных маршрутов. У Казахстана должны появиться "излишки" углеводородов, которые будут перенаправлены по альтернативным коридорам поставки". Лидия Пархомчик

При этом к моменту роста нефтедобычи, считает эксперт, Астане следует убедиться в намерениях и технической готовности партнеров принимать дополнительные объемы нефти в свои нефтепроводные системы.

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