Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Помешает ли авария на нефтепроводе в Польше поставкам нефти из Казахстана в Германию

Авария на нефтепроводе в Польше не помешает поставкам ГСМ из Казахстана в Германию Фото: pxhere
Разгерметизация участка нефтепровода "Дружба" на территории Польши не помешает поставкам нефти из Казахстана в Германию, сообщает Zakon.kz.

Об аварии стало известно из сообщения польского оператора трубопровода PERN. Говорится, что рядом с городом Ходеч на одной из двух ниток, по которым нефть качается в Германию, 5 августа произошла разгерметизация. Прокачку на участке остановили.

"Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет", – пишет PERN.

В Минэнерго объяснили, что на август текущего года предусмотрена транспортировка нефти в направлении ПСН "Самара" для дальнейшей ее поставки в направление "Адамова застава" (Германия) из ресурсов компании АОЗТ "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." в количестве 100 тысяч тонн. Маршрутное поручение на прием и поставку на границе РК и РФ выпущено 31 июля 2023 года.

"В период с 3 по 5 августа 2023 года на НПС Б. Чаган была принята нефть в количестве 11,6 тыс. тонн согласно посуточному графику на основании выпущенного маршрутного поручения, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа", – говорится в сообщении.

Транспортировка в направление ПСН "Самара" планируется осуществить в период с 25 по 29 августа текущего года.

Материал по теме

Дефицит топлива на АЗС прокомментировали в Минэнерго

Поставку в направление ПСН "Адамова застава" ожидаем в последние дни августа 2023 года, ориентировочно в период с 28 по 30 августа текущего года.

16 марта 2023 года стало известно, что у нефтепровода "Дружба" нашли взрывные устройства.

Читайте также

В Алматы произошло землетрясение

Гроза, град, сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 7 августа

Сильная жара и пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 6 августа

Константин Вноровский
Казахстан Польша
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
Трудности и испытания: астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака
Трудности и испытания: астрологи предупредили представителей нескольких знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления