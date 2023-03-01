Убийство восьмилетней давности раскрыто полицией Алматы

Полицейские Алматы раскрыли убийство восьмилетней давности, сообщает Zakon.kz.

Убийство было совершено в марте 2015 года. Труп 60-летнего мужчины, занимавшегося частным извозом, был обнаружен в Турксибском районе города.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушья. Также пропала машина погибшего.

"К слову, она и стала объектом, приглянувшимся трем мужчинам. С целью совершения разбойного нападения и завладения авто, подозреваемые совершили убийство, но распорядиться машиной так и не смогли. Спустя несколько дней машина была найдена брошенной". Замначальника ДП города Алматы Дидар Аханов

Сотрудниками управления криминальной полиции города задержаны гражданин С., 1993 года рождения, гражданин С., 1997 года рождения и гражданин Б., 1994 года рождения. Они взяты под стражу.



Другие сведения по уголовному делу, в соответствии с требованиями Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

Ранее полицейские Алматы предотвратили похищение человека. Они нашли владельца автомобиля в багажнике.