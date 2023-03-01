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МИД РК: Казахстан выступает за обсуждение нового ДСНВ

МИД РК: Казахстан выступает за обсуждение нового ДСНВ Фото: МИД РК
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди выступил на Сегменте высокого уровня Конференции по разоружению. Он заявил о необходимости обсуждения вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие открыла заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Также выступили более 50 представителей государств-членов Конференции, говорится в релизе МИД РК.

Мухтар Тлеуберди отметил, что за последний год мир стал менее безопасен. Конфликт в Украине, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении.

Казахстан, как убежденный сторонник ядерного разоружения, считает необходимым обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года. Также важно, чтобы пять ядерных держав продемонстрировали твердую приверженность принятому в январе 2022 года совместному заявлению о недопустимости ядерной войны.

Министр подчеркнул, что Казахстан последовательно поддерживает Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и будет председательствовать на Третьей Конференции государств-участников ДЗЯО.

Особое внимание участников Конференции было обращено на инициативу президента РК Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности. Данное Агентство могло бы действовать как исполнительный орган Конвенции о запрещении биологического и токсичного оружия и уделять особое внимание потребностям развивающихся стран.

Конференция по разоружению является единственным постоянно действующим многосторонним форумом для ведения переговоров по вопросам разоружения и контроля над вооружениями. В рамках Конференции по разоружению были разработаны такие важные документы, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении биологического оружия, Конвенция о запрещении химического оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В состав Конференции по разоружению входят 65 государств.

Ранее в МИД РК сообщили, что товарооборот между США и Казахстаном увеличился на треть.

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Константин Вноровский
МИД РК ООН Казахстан
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