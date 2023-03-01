В Таразе отметили День благодарности

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поздравил жамбылцев и адресовал им искренние пожелания.

"День благодарности – символ признательности и доброты, единства и дружбы, взаимоуважения. Общенациональный праздник наполнен чувством патриотизма, гражданского долга и ответственности.





Единство – это наше бесконечное богатство. Выражаю благодарность своему народу, который в трудные времена всегда сохранял сплоченность, показывал пример подлинного гуманизма, исключительной отзывчивости, сострадания и единения.





Выражаю благодарность представителям старшего поколения, внесшим вклад в становление суверенного Казахстана, землякам за созидательный труд, за благие дела, направленные на укрепление единства нашего народа, героям мирного времени за ваши невидимые подвиги! Пусть в сердце каждого из нас растет чувство гордости за Казахстан и благодарности к нашей общей родине! Желаю достатка и благополучия каждой семье, мира и спокойствия нашей стране!" – пожелал Нуржан Нуржигитов.