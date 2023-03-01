В Таразе отметили День благодарности
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поздравил жамбылцев и адресовал им искренние пожелания.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
"День благодарности – символ признательности и доброты, единства и дружбы, взаимоуважения. Общенациональный праздник наполнен чувством патриотизма, гражданского долга и ответственности.
Единство – это наше бесконечное богатство. Выражаю благодарность своему народу, который в трудные времена всегда сохранял сплоченность, показывал пример подлинного гуманизма, исключительной отзывчивости, сострадания и единения.
Выражаю благодарность представителям старшего поколения, внесшим вклад в становление суверенного Казахстана, землякам за созидательный труд, за благие дела, направленные на укрепление единства нашего народа, героям мирного времени за ваши невидимые подвиги! Пусть в сердце каждого из нас растет чувство гордости за Казахстан и благодарности к нашей общей родине! Желаю достатка и благополучия каждой семье, мира и спокойствия нашей стране!" – пожелал Нуржан Нуржигитов.
В ходе торжественного мероприятия представители этнокультурных объединений, врачи, сотрудники правоохранительных органов и ДЧС, спортсмены награждены нагрудным знаком "Алғыс" Ассамблеи народа Казахстана, Благодарственным письмом председателя АНК, Благодарственным письмом и Почетной грамотой акима Жамбылской области.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Глава региона осмотрел посвященную Дню благодарности экспозицию. В этот день собрались вместе представители Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений, представители научной и творческой интеллигенции, молодежь, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою дружбу, поделиться искренними пожеланиями и выразить благодарность друг другу. Прозвучали также слова благодарности в адрес великих личностей, оставивших яркий след в истории народа, героев, погибших при исполнении служебного долга.