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Общество

Актюбинцы дружной семьей отметили День благодарности

День благодарности, Актюбинская область, Ассамблея народа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 15:43 Фото: акимат Актюбинской области
В Актобе прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню благодарности и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана (АНК), сообщает Zakon.kz.

В здании АНК состоялась торжественная праздничная программа "Алғыс бәріңе" ("Благодарю всех"), в которой приняли участие аким области, представители разных этнокультурных объединений и жители региона.

30 лет назад 1 марта в стране была создана Ассамблея народа Казахстана. На протяжении всех этих лет она играет важную роль в сохранении межэтнического согласия в стране и стала уникальной площадкой для диалога между обществом и государством.

На мероприятии аким области Асхат Шахаров зачитал поздравительное письмо президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в котором отмечен значительный вклад Ассамблеи в укрепление национального единства, сохранение мира и стабильности в стране.

Фото: акимат Актюбинской области

Аким также поздравил актюбинцев со знаменательной датой и с праздником Днем благодарности, отметив, что он является символом доброты, мира и гармонии. Он выразил благодарность всем жителям региона за их вклад в развитие области и пожелал здоровья, благополучия и успехов.

"Сердечно поздравляю всех с Днем благодарности, который в этом году приобрел особую значимость, совпав с 30-летием Ассамблеи народа Казахстана! Этот праздник напоминает нам о великой ценности дружбы, единства и взаимопомощи, которые укрепляют нашу страну. День благодарности – это не только повод сказать теплые слова тем, кто поддерживал нас в трудные моменты, но и возможность вновь подтвердить нашу приверженность миру и согласию. Искренне благодарю каждого из вас за труд, преданность родному краю и вклад в развитие нашего региона. Пусть в ваших семьях царят благополучие, счастье и взаимопонимание", – пожелал Асхат Шахаров.

После этого аким области вручил благодарственные письма ветеранам АНК, внесшим значительный вклад в становление и развитие Ассамблеи в регионе. Среди награжденных Хабиба Саркулова, Константин Цхай, Хасан Сагаев, Роза Болдагарина и Еркин Курманбеков.

Также в рамках Года рабочих профессий благодарственными письмами акима области наградили представителей разных сфер деятельности, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в процветание региона.

Фото: акимат Актюбинской области

Алгыс хат вручили работнице ТОО "Neo plus" Айкенже Намазбаевой. На предприятии Айкенже работает уже 21 год, добросовестно выполняет свои обязанности. Благодаря ее стараниям поддерживается чистота и порядок в городе.

Также благодарственным письмом была отмечена работа водителя автобуса ТОО "Qala Trans" Сергея Храмова, который посвятил 37 лет своей жизни сфере общественного транспорта, ежедневно обеспечивая комфорт и безопасность пассажиров.

Фото: акимат Актюбинской области

Благодарственным письмом акима области награждена Гульуся Рабежа, крановщица ремонтно-механического цеха Актюбинского завода хромовых соединений. На этой работе женщина уже 46 лет и проявила себя как инициативный и ответственный специалист.


После церемонии награждения мероприятие продолжилось праздничным концертом, подготовленным этнокультурными объединениями. В программе выступили ансамбли "Шатлык", "Достық", группа "Zhana.kz" и другие с хореографическими и вокальными номерами.

Фото: акимат Актюбинской области

Праздник получился теплым, добрым и по-настоящему семейным, подчеркнув значимость дружбы и единства народа Казахстана.

Андрей Дюсупов
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