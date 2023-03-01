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Заправщик погиб при взрыве газового баллона в Самарканде

Заправщик погиб при взрыве газового баллона в Самарканде Фото: пресс-служба МЧС РУ
Сотрудник автозаправочной станции погиб при взрыве газового оборудования автомобиля в Узбекистане. Видео происшествия опубликовали в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации УЧС Узбекистана, 25 февраля на АЗС "Камалак" заехал 28-летний водитель Nexia-3. Во время заправки в багажнике одного из автомобилей взорвался газовый баллон. После этого емкость отлетела в стену, а затем в сотрудника заправки. В результате он погиб.


Машина не загорелась. Расследованием происшествия занимаются специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Ранее стало известно, что в Греции в результате столкновения поездов 26 человек погибли, 80 ранены.

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