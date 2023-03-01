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В Вооруженных силах отметили День благодарности

В Вооруженных силах отметили День благодарности Фото: пресс-служба министерства обороны РК
Во всех соединениях и воинских частях региональных командований и родов войск отметили праздник, олицетворяющий непреходящие ценности дружбы, добра, мира и единства, сообщает Zakon.kz.

В столичной десантно-штурмовой бригаде от имени руководства личный состав поздравил заместитель командира по воспитательной и идеологической работе батальона "Алдаспан" майор Даулетхан Садыханов.

Он подчеркнул, что главная идея Дня благодарности заключается в единстве, взаимной поддержке и верности гуманистическим идеалам.


В вооруженных силах отметили День благодарности

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК


В свою очередь военнослужащие столичной десантно-штурмовой бригады сержанты взвода старший сержант Александр Богданов и старший сержант Тохтар Туганов поблагодарили командиров, сослуживцев и пожелали им успехов в службе и семейного благополучия. А рядовые Тагир Даурбеков и Василий Терначук с помощью видеосервиса "Отбасымен бейнеқоңырау" связались с родителями и поблагодарили их за заботу и понимание, доброту и поддержку.


В вооруженных силах отметили День благодарности

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК


Напомним, в разные годы в казахские степи были депортированы сотни тысяч представителей разных национальностей. В период тяжелых испытаний казахская юрта стала для переселенцев пристанищем и укрытием. Представители старшего поколения передают из уст в уста истории о том, как местные жители, сами испытывавшие крайнюю нужду, делились с ними последним.

Сегодня этот праздник, позитивно воспринятый обществом, обретает новые традиции, способствующие укреплению дружбы и взаимопонимания.



В вооруженных силах отметили День благодарности

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

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