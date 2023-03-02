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В одном из бомбоубежищ Алматы обнаружен артиллерийский снаряд

В одном из бомбоубежищ Алматы обнаружен Фото: mil.ru
Артиллерийский снаряд обнаружен в заброшенном бомбоубежище в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Боеприпас нашли в одной из комнат бывшего завода по проспекту Сейфуллина, говорится в сообщении пресс-службы ДП города Алматы.

Охранник бизнес-центра проверял заброшенный бункер и наткнулся на страшную находку.

Через несколько минут на место происшествия прибыли все оперативные службы города.

Инспекторы патрульной полиции перекрыли движение. Саперы и кинолог со специально обученной собакой проверили помещения.

Несколько часов ушло на полный осмотр комнат: ничего опасного больше обнаружено не было.

В полиции данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.

Ранее при взрыве газового баллона в Самарканде погиб заправщик.

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Константин Вноровский
Алматы
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