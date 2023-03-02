В одном из бомбоубежищ Алматы обнаружен артиллерийский снаряд
Фото: mil.ru
Артиллерийский снаряд обнаружен в заброшенном бомбоубежище в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.
Боеприпас нашли в одной из комнат бывшего завода по проспекту Сейфуллина, говорится в сообщении пресс-службы ДП города Алматы.
Охранник бизнес-центра проверял заброшенный бункер и наткнулся на страшную находку.
Через несколько минут на место происшествия прибыли все оперативные службы города.
Инспекторы патрульной полиции перекрыли движение. Саперы и кинолог со специально обученной собакой проверили помещения.
Несколько часов ушло на полный осмотр комнат: ничего опасного больше обнаружено не было.
В полиции данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.
Ранее при взрыве газового баллона в Самарканде погиб заправщик.
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