События вокруг Украины: КНДР передала России миллион артиллерийских снарядов, утверждает Сеул
Фото: kremlin.ru
Северная Корея предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в Украине, а Пхеньян получил от Москвы консультации по поводу запуска спутника, сообщает Zakon.kz.
- Северная Корея предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в Украине, а Пхеньян получил от Москвы консультации по поводу запуска спутника, сообщает AFP. На закрытом заседании южнокорейского парламента в среду представители Национального агентства разведки Южной Кореи (NIS) сообщили, что с августа Пхеньян осуществил по меньшей мере 10 поставок оружия в Россию. Кремль сообщения о поставках оружия из КНДР в Россию не комментирует.
- В результате обстрела Шебекино пострадал мужчина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, под обстрел попала "территория одного из промышленных предприятий". В результате, по его словам, пострадал один человек — в момент обстрела мужчина "находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем", у него осколочные раны верхних и нижних конечностей. Также в результате обстрела, по словам губернатора, поврежден один из корпусов предприятия: посечен фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повреждены два автомобиля.
- В
результате обстрела Херсона один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил замглавы
Офиса президента Украины Алексей Кулеба. По его словам, центр
города подвергся обстрелу около 9 утра. В результате обстрела погибла
сотрудница городской военной администрации, еще два человека из департамента
градостроительства – ранены, одна из них в тяжелом состоянии, уточнил Кулеба.
- Глава Полтавской областной военной администрации Филип Пронин сообщил, что в ходе ночного налета беспилотников произошло попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
- Президент США Джо Байден наложит вето на предложенное республиканцами в Конгрессе решение о срочной военной помощи одному только Израилю, без Украины и других союзников, если это предложение пройдет обе палаты Конгресса. Об этом заявил Белый дом.
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- Украинские войска терпят поражение, несмотря на военную помощь стран НАТО, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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- Еврокомиссия 8 ноября опубликует свой отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС — Politico;
- У американской администрации осталось чуть более $5,4 млрд, которые Конгресс одобрил на военную помощь Украине — Пентагон.
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