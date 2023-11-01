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События вокруг Украины: КНДР передала России миллион артиллерийских снарядов, утверждает Сеул

События вокруг Украины: КНДР передала России миллион артиллерийских снарядов, утверждает Сеул Фото: kremlin.ru
Северная Корея предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в Украине, а Пхеньян получил от Москвы консультации по поводу запуска спутника, сообщает Zakon.kz.
  • Северная Корея предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в Украине, а Пхеньян получил от Москвы консультации по поводу запуска спутника, сообщает AFP. На закрытом заседании южнокорейского парламента в среду представители Национального агентства разведки Южной Кореи (NIS) сообщили, что с августа Пхеньян осуществил по меньшей мере 10 поставок оружия в Россию. Кремль сообщения о поставках оружия из КНДР в Россию не комментирует.
  • В результате обстрела Шебекино пострадал мужчина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, под обстрел попала "территория одного из промышленных предприятий". В результате, по его словам, пострадал один человек — в момент обстрела мужчина "находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем", у него осколочные раны верхних и нижних конечностей. Также в результате обстрела, по словам губернатора, поврежден один из корпусов предприятия: посечен фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повреждены два автомобиля.
  • В результате обстрела Херсона один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба. По его словам, центр города подвергся обстрелу около 9 утра. В результате обстрела погибла сотрудница городской военной администрации, еще два человека из департамента градостроительства – ранены, одна из них в тяжелом состоянии, уточнил Кулеба.
  • Глава Полтавской областной военной администрации Филип Пронин сообщил, что в ходе ночного налета беспилотников произошло попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
  • Президент США Джо Байден наложит вето на предложенное республиканцами в Конгрессе решение о срочной военной помощи одному только Израилю, без Украины и других союзников, если это предложение пройдет обе палаты Конгресса. Об этом заявил Белый дом.
  • Власти США арестовали трех граждан России, которым предъявлены обвинения в организации поставок американской электроники для нужд российской армии. По данным американского Минюста, они сумели вывезти в Россию 300 партий электроники на сумму около 10 млн долларов.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, правительство планирует запустить всеобъемлющую программу по его изучению, чтобы расширить его употребление в определенных сферах общественной жизни.
  • Молниеносная реакция Владимира Зеленского и американских чиновников на беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане неслучайна, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
  • Украинские войска терпят поражение, несмотря на военную помощь стран НАТО, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
  • Гранты и льготное финансирование от ЕС и США почти на $2,8 млрд поступили в октябре в бюджет Украины — пресс-служба Министерства финансов Украины;
  • Порядка 100 граждан Украины ежедневно получают отказ в выезде из страны, так как не имеют документов или не подпадают под условия пересечения границы — представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко;
  • Еврокомиссия 8 ноября опубликует свой отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС — Politico;
  • У американской администрации осталось чуть более $5,4 млрд, которые Конгресс одобрил на военную помощь Украине — Пентагон.

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