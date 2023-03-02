Режиссера Эмира Кустурицу госпитализировали

В Сербии после падения на льду госпитализирован известный режиссер Эмир Кустурица, сообщает Zakon.kz.

"Эмир Кустурица сломал ногу, неудачно упал на льду в Сербии, завтра его планируют прооперировать. На кинофестивале он будет работать в гипсе", – сказали собеседники агентства ТАСС.

Несмотря на происшествие, Кустурица решил после выписки продолжить работу на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня», чьим президентом он является. Собеседник отметил, что режиссер будет работать с загипсованной ногой. Фестиваль пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске.

Как сообщают другие российские СМИ, при падении режиссер сломал сустав сразу в двух местах, в результате чего правая нога "буквально вывернулась". К счастью, рядом с пострадавшим оказался человек, который немного вправил ее.

Сейчас режиссер находится в ортопедическом институте Баница в Белграде.

