В ВОЗ заговорили о возможной новой пандемии

Медики предупреждают о распространении птичьего гриппа, сообщает Zakon.kz.

Эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди в интервью газете El Pais призвал подготовиться к возможной новой пандемии.

"Мы должны быть на передовой, чтобы снизить риск передачи вируса от птиц человеку. Есть опасения, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом и может вызвать новую пандемию... Мы должны подготовиться к этому", – отметил эпидемиолог ВОЗ.

Он добавил, что научное сообщество изучает генетическую последовательность вирусов птичьего гриппа для их мониторинга и создания доступных вакцин на случай, если это будет нужно.

Специалист указал, что новая вспышка птичьего гриппа, уничтожившая миллионы диких и домашних птиц по всей планете, началась два-три года назад из-за особого типа вируса A (H5N1).

Кроме того, Ричард Пибоди призвал людей не подбирать мертвых или умирающих птиц или иных животных, а еще обеспечивать сотрудников птицефабрик всей нужной защитой.

Птичий грипп распространен в основном у пернатых, однако иногда передается и человеку. Птичий грипп – респираторное заболевание, имеющее симптомы, похожие на обычную простуду. В группе риска – дети, пожилые и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Штамм птичьего гриппа опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, во время которого он вызывает вирусную пневмонию и острый респираторный дистресс-синдром.

Как сообщали ранее, распространение птичьего гриппа по всем континентам может нанести урон продовольственным запасам по всему миру.