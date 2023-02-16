Птичий грипп: угроза продовольствию в мире
Последние исследования показали, что птичий грипп распространился по всем континентам. Случаи заражения подтвердились среди диких птиц, от которых могут заразится домашние, пишет Reuters.
"Агентство Reuters поговорило с более чем 20 экспертами и фермерами на четырех континентах, которые заявили, что распространенность вируса в дикой природе свидетельствует о том, что рекордные вспышки на птицефабриках не ослабнут в ближайшее время, что увеличивает угрозу продовольственным запасам в мире". Reuters
Случаи заболевания среди животных участились в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке. 15 февраля в Уругвае и Аргентине власти объявили чрезвычайное положение из-за первых подтвержденных случаев заражения вирусом.
Как отмечают эксперты, на распространение вируса не влияет жара или морозы, как это ожидалось ранее.
В конце декабря 2022 года случаи падежа лебедей зарегистрированы в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь Мангистауской области. Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей, дали положительный результат на грипп птиц