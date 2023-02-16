Птичий грипп: угроза продовольствию в мире

Распространение птичьего гриппа по всем континентам может нанести урон продовольственным запасам по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Последние исследования показали, что птичий грипп распространился по всем континентам. Случаи заражения подтвердились среди диких птиц, от которых могут заразится домашние, пишет Reuters.

"Агентство Reuters поговорило с более чем 20 экспертами и фермерами на четырех континентах, которые заявили, что распространенность вируса в дикой природе свидетельствует о том, что рекордные вспышки на птицефабриках не ослабнут в ближайшее время, что увеличивает угрозу продовольственным запасам в мире". Reuters

Случаи заболевания среди животных участились в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке. 15 февраля в Уругвае и Аргентине власти объявили чрезвычайное положение из-за первых подтвержденных случаев заражения вирусом.

Как отмечают эксперты, на распространение вируса не влияет жара или морозы, как это ожидалось ранее.

В конце декабря 2022 года случаи падежа лебедей зарегистрированы в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь Мангистауской области. Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей, дали положительный результат на грипп птиц