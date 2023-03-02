Около 20 млн человек остались без электричества в Аргентине
Фото: pixabay
Из-за сбоя в работе АЭС 20 млн человек остались без электроснабжения, сообщает Zakon.kz.
По информации газеты La Nacion, отключения коснулись жителей Буэнос-Айреса и ряда других регионов республики.
По данным газеты, сбой произошел из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи, вызванной пожаром в ее окрестностях.
Как сообщали ранее, в Пакистане была похожая ситуация. Отключилась электроэнергия после скачка напряжения в национальной сети.
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