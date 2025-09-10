Куба осталась без электричества

Министерство энергетики и горной промышленности Кубы заявило о том, что в стране произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. 10 млн человек остались без света, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC news, предварительной причиной отключения называют аварию на теплоэлектростанции CTE Guiteras в городе Матансас. Для обеспечения критически важных объектов созданы временные микросистемы электроснабжения.

Как уточняется, это уже четвертое общенациональное отключение электроэнергии на Кубе за последний год. Энергетический кризис на острове усугубляется устаревшей инфраструктурой, дефицитом топлива и американскими санкциями, действующими с 1960 года.

Также сообщается, что специалисты уже работают над восстановлением подачи элетричества.

