В Конаеве в Доме престарелых совершил суицид 76-летний пенсионер

Один из постояльцев социального центра в Конаеве повесился в беседке. Полицейские уже начали расследование, а в Управлении занятости и соцпрограмм проводят проверку. Возможно, пенсионера довели до самоубийства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Алматы", что же произошло на самом деле, выяснит следствие. По словам руководителя учреждения, причиной смерти могла стать любовь.

"Он был очень ревнивым, не разрешал ей ни с кем общаться. А когда Наташа однажды пришла пьяной, мы ее перевели в отдельную комнату на неделю. Видимо, это и стало причиной его гибели. Мы точно не знаем. Пусть разбирается полиция", – сказал директор Центра оказания специальных социальных услуг Нургали Тортаев.

Но вот сама возлюбленная Сергея Цоя не знает, почему он решил свести счеты с жизнью. Женщина говорит, что ничего странного в его поведении не наблюдала.

"Я не знаю психологию человека, кто его знает – не знаю. Мне ничего не говорил. Позвонил вечером и сказал: "Все будет хорошо, я тебя люблю, спокойной ночи". В пятницу вечером это было, а утром узнала, что его не стало", – рассказала постоялица социального центра Наталья Хвостова.

Общественница Лина Черказьянова говорит, что смерть пенсионера покрыта тайной. По ее словам, на территории социального центра творятся странные вещи.

"Были такие случаи, говорят родственники, что жителей, которые здесь находятся, выгоняют по каким-то причинам, пенсии забирают. Естественно, я думаю, что да, довели человека", – резюмировала общественный деятель Лина Черказьянова.

В полиции заявили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения по статье 105 части 1 УК РК, то есть доведение до самоубийства.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия и назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти".

В региональном управлении занятости и соцпрограмм сообщили, что дежурившие в тот день медсестра и санитарка за ненадлежащее исполнение своих обязанностей будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения. Этим займется руководство центра. Что касается самого начальства, то и оно скорее всего, будет уволено.



