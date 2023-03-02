Новый сорт зерна запатентовали в Казахстане

Ученые научно-производственного центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева разработали новый сорт зерна "Таймас", сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства сельского хозяйства, сорт успешно прошел государственную проверку, получил патент и теперь будет распространяться в виде приоритетных семян.

Как отметили в ведомстве, "Таймас" исследовался акмолинскими селекционерами последние 15 лет.

В зерновом центре отмечают, что новый сорт устойчив к полеганию, засухе и бурой ржавчине.

"Именно ржавчинные болезни пшеницы являются одной из главных причин снижения урожайности, особенно в северных регионах страны. По технологическим показателям качества зерна "Таймас" относится к сильным пшеницам с содержанием сырой клейковины в 32,3-34,5%, а белка – 15,1-15,7%". Пресс-служба Министерства сельского хозяйства

За годы изучения сорт зарекомендовал себя как высокоурожайный, с максимальным показателем в 38,5 центнера с гектара, и даже в сложном 2018 году, когда был всплеск болезней растений, он на 8 ц/га превзошел другие сорта. "Таймас" отлично подойдет для возделывания в условиях Северного Казахстана, отмечают специалисты.

"Таймас" включен в госреестр селекционных достижений Казахстана.

В настоящее время ведется подготовка к работам по размножению элитного вида семян.

В Казахстане с 10 февраля 2023 года введено обязательное оформление сопроводительных накладных на товары при импорте и экспорте зерна и отдельных видов зерновых культур.