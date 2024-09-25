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Новый сорт риса может противостоять росту заболеваемости диабетом – исследования

Рис может остановить заболеваемость диабетом, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 03:59 Фото: pixabay
Исследователи работают над выведением сорта рисового зерна с более низким гликемическим индексом и большим содержанием белка, который может помочь снизить рост диабета, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, более 537 млн взрослых во всем мире живут с этим хроническим заболеванием. Ожидается, что к 2045 году это число вырастет до 783 млн.

Избыточный вес, генетика и недостаток физических упражнений способствуют развитию диабета II типа, который является наиболее распространенной формой. Он возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество гормона инсулина, в результате чего в крови остается слишком много глюкозы, и клетки вырабатывают резистентность к инсулину.

Прорыв, достигнутый исследователями из Международного научно-исследовательского института риса (IRRI) в филиппинском городе Лос-Баньос, может помочь решить эту проблему.

Исследователи в течение 10 лет изучали 380 образцов семян, чтобы идентифицировать гены и маркеры с более низким гликемическим индексом и более высоким содержанием белка. Затем они объединили их в "инбредные линии", создав благоприятный для диабетиков, более "здоровый" вариант риса.

"Мы подумали, что если бы мы могли разработать диету с низким гликемическим индексом, которую можно было бы считать более здоровой не только для тех, кто страдает диабетом или находится в преддиабетическом состоянии. Это это могло бы стать хорошим средством для борьбы с растущей заболеваемостью диабетом".Доктор Несе Шринивасулу, главный научный сотрудник центра качества зерна и питания IRRI

По словам ученого, это открытие может иметь большое влияние как в Азии, так и в Африке, среди стран-потребителей риса.

Ранее американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили гормональный цикл в мужском организме, влияющий на объем мозга.

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