Крушение поезда в Греции произошло из-за человеческой ошибки
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что катастрофа произошла из-за трагической человеческой ошибки. Он пообещал провести полное независимое расследование, сообщает Sky News.
Поиски выживших продолжаются.
Вагоны сошли с рельсов, а затем вспыхнули. Температура в одном вагоне поднялась до 1300 градусов по Цельсию. Сообщается, что некоторые пассажиры выбивали окна, чтобы выбраться из вагонов.
Около 57 человек остаются в больнице, шесть из них находятся в реанимации, а еще 15 человек были выписаны.
Следователи выясняют, почему два поезда находились на одном пути. Начальника станции арестовали, а министр транспорта Костас Караманлис подал в отставку.
Правительство объявило трехдневный национальный траур до пятницы, 3 марта.