Крушение поезда в Греции произошло из-за человеческой ошибки

По данным властей, пассажирский поезд, следовавший между Афинами и Салониками, перевозил более 350 человек. Он столкнулся с товарным поездом, погибли 43 человека, около 57 остаются в больнице, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что катастрофа произошла из-за трагической человеческой ошибки. Он пообещал провести полное независимое расследование, сообщает Sky News.

Поиски выживших продолжаются.

Вагоны сошли с рельсов, а затем вспыхнули. Температура в одном вагоне поднялась до 1300 градусов по Цельсию. Сообщается, что некоторые пассажиры выбивали окна, чтобы выбраться из вагонов.

Около 57 человек остаются в больнице, шесть из них находятся в реанимации, а еще 15 человек были выписаны.



Следователи выясняют, почему два поезда находились на одном пути. Начальника станции арестовали, а министр транспорта Костас Караманлис подал в отставку.

Правительство объявило трехдневный национальный траур до пятницы, 3 марта.