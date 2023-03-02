Названы лучшие дни для окрашивания волос и смены имиджа в марте

Лунный календарь окрашивания и мелирования волос на март 2023 года подскажет самые удачные даты для записи к мастеру. Если прислушаться к его советам, то можно сменить имидж с максимальной пользой, сообщает Zakon.kz.

Эксперты рекомендуют осторожнее планировать процедуры с волосами в первые три дня месяца. Луна будет пребывать в Раке. Этот период отличается эмоциональностью и нестабильностью. Если же сильно хотите сменить цвет волос или обновить оттенок, то записывайтесь к мастеру на 2 марта.



Менять имидж лучше всего 4-5 марта. Спутник Земли перейдет в знак Льва, который делает изменения внешности более удачными. Отличные даты для экспериментов с волосами.

С 6 по 8 марта стоит соблюдать осторожность. Полнолуние 7 марта дает совсем не те результаты, которых хотелось бы. К тому же Луна находится в консервативном знаке Девы. На 8 марта процедуры окрашивания и мелирования волос вполне допустимы.

Нейтральным временем для манипуляций с волосами станут два последних дня первой декады. Луна в Весах не навредит локонам. Однако особого эффекта от смены имиджа тоже ждать не стоит. Лучшие даты для бьюти-процедур с волосами – во второй декаде марта.

Воздержитесь от окрашивания 11 и 12 марта. Скорпионья Луна крайне негативно настроена на подобные процедуры, иначе рискуете испортить волосы и свое настроение.



С 13 по 15 марта Луна будет в созвездии Стрельца. Первые два дня максимально благоприятны для окрашивания. Новая прическа принесет удачу и не навредит волосам. А вот смена имиджа 15 марта нежелательна. Новый цвет будет раздражать окружающих, и свои эмоции они не станут скрывать от вас.

Окрашивание в натуральные оттенки 16 и 17 марта сделает прическу естественной и элегантной. Таким влиянием на локоны может похвастаться Луна в Козероге.

Небесный спутник будет пребывать в созвездии Водолея 18 и 19 марта. Нейтральный период для окрашивания и мелирования. Доверьте свои волосы проверенному мастеру. Смелые эксперименты могут быть неудачными.

Нежелательно красить волосы 20 марта. Нестабильная Луна в Рыбах вряд ли позволит вам получить тот эффект, которого вы ожидаете.

Новолуние 21 марта – худший день для манипуляций с локонами. Смена цвета вряд ли будет удачной. Тон может оказаться неровным, а структура волос пострадает.



Одними из лучших дней для окрашивания станут 22 и 23 марта. Более того, в этот период желательно попробовать что-то новое или выбрать яркие оттенки. Луна в Овне требует экспериментов. Яркое окрашивание поможет привлечь в жизнь больше позитива, радости и энергии.

Луна в Тельце достаточно неоднозначна: 24 марта не стоит красить волосы. Новая прическа привлечет проблемы. А вот окрашивание 25 марта, наоборот, максимально благоприятно.

С 26 по 28 марта можно планировать самые смелые эксперименты и необычное мелирование. Все ваши задумки будут успешно реализованы. Обновленная прическа будет поднимать настроение и придаст дополнительный импульс для новых свершений.

Луна в Раке 29-30 марта не вдохновляет на подвиги, связанные с экспериментами. Желательно красить волосы в тот цвет, которому вы верны уже долгое время. Окрашивание 30 марта может привлечь неурядицы и мелкие трудности. 31 марта пройдет под эгидой львиной Луны. Она благоволит смелым экспериментам и кардинальной смене имиджа, пишет Rsute.

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