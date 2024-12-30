Жена Петросяна резко сменила имидж

29 декабря Татьяна Брухунова поделилась внезапной сменой имиджа, сообщает Zakon.kz.

Instagram-сообщество оценило преобразования пятой супруги 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна. Брючный костюм, кружевное бра, голый живот и, конечно же, никаких очков. Именно в таком виде провожает уходящий год его 35-летняя избранница.

Фото из этой серии снимков стало новой аватаркой Брухуновой в Instagram.

"Это лучший эксперимент Брухуновой", – отметили в комментариях ее подписчики.

По сравнению с этим, старания Виктории Бекхэм не принесли желаемого успеха ее сыну. Песня Круза Бекхэма не понравилась музыкальным критикам.