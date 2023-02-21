Привлекаем богатство: когда делать денежную стрижку в марте

Астрологи советуют заглянуть в лунный календарь стрижек в марте. Необходимые знания помогут укрепить финансовое положение и помочь привлечь денежный поток, сообщает Zakon.kz.

Для обновления причесок, смелых окрашиваний и смены имиджа в марте подойдут всего восемь дней, отметила эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова.

"Благоприятные дни для стрижек в марте, в которые можно и нужно стричься, дабы результат вас удовлетворил, — это 1, 6, 8, 14, 18, 20, 26 и 30 марта", — сообщила эксперт в области китайской метафизики.

Специалист уверяет, что в эти даты достаточно подстричь всего лишь кончики, чтобы стать более привлекательными и притянуть счастье в свою жизнь.

Денежная стрижка в марте 2023

Чтобы привлечь финансовый успех, лучше выбрать для похода в салон одну из благоприятных дат. В начале весны их будет всего четыре, но именно эти числа помогут усилить поток денежной энергии.

"Денежные стрижки в марте у нас будут 1, 6, 26 и 30 марта. Что нужно делать, чтобы усилить финансовую активность благодаря вашей стрижке? Нужно записаться в эти числа в салон или воспользоваться помощью своих близких и родных", — посоветовала астролог.

Неблагоприятные дни для стрижек в марте 2023

Существует несколько дней в первый весенний месяц, стрижка в которые может обернуться негативными последствиями. Лунный календарь утверждает, что в эти дни перемены образа отрицательно отразятся на жизни человека и могут привести к потере красоты и даже создать бреши в биоэнергетическом поле человека, пишет "Пятый канал".

"Дни, в которые не стоит записываться в парикмахерскую, — это 3, 4, 9, 15, 16, 17, 21, 27, 28 и 29 марта. В эти дни присутствуют очень негативные энергии и такие индикаторы, как опасность, разрушения, закрытие, удержания", — предупредила специалист.

Эксперт предупреждает, что самостоятельно браться за ножницы категорически нельзя. Возможен противоположный эффект. Лучше доверить профессиональному парикмахеру.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые станут богатыми весной. Эти счастливчики смогут начать жизнь заново и в достатке.

