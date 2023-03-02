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В Казнете распространяют фейк о снятии 50% пенсионных накоплений за определенную плату

В Казнете распространяют фейк о снятии 50% пенсионных накоплений за определенную плату Фото: Zakon.kz
В Казахстане мошенники предлагают гражданам за отдельную плату получить 50% пенсионных накоплений на любые цели, сообщает Zakon.kz.

Лжепосредники, представляясь сотрудниками ЕНПФ, предлагают за отдельную плату получить 50% пенсионных накоплений на любые цели. Как отметили в ЕНПФ, данная рассылка является "фейковой" и не соответствует действительности.

Законодательством предусмотрено использование пенсионерами своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – ОППВ) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в случае:

  • если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном правительством. При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора.

Как отметили в Фонде, все операции, проводимые ЕНПФ, осуществляются бесплатно. 

ЕНПФ рекомендует не обращаться к третьим лицам и проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах Фонда в социальных сетях.

Ранее в ЕНПФ рассказали, как казахстанские вкладчики использовали свои пенсионные накопления, по данным на 1 февраля 2023 года.

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