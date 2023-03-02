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Кандасы и переселенцы получат денежные выплаты для покупки или строительства жилья

кандасы и переселенцы получат денежную помощь на строительство и покупку жилья Фото: МИД РК
Приказом министра труда и социальной защиты от 24 февраля 2023 года внесены изменения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что региональная комиссия ежегодно, до 15 января, рассматривает и утверждает перечень населенных пунктов для расселения кандасов и переселенцев, в том числе для внутриобластного переселения из числа СНП, малых и моногородов с средним и высоким потенциалом экономического развития, городов областного и районного значения а также центра экономического роста и направляет ее в местный орган по вопросам занятости и социальной защиты населения.

После прибытия на новое место жительства в рамках межрегионального переселения кандасам и переселенцам и членам их семей, а также одиноким лицам, независимо от семейного положения, выплачивается материальная помощь.

В частности, им предоставят Сертификат экономической мобильности – денежную выплату для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотеке в рамках ипотечной программы, утвержденной Нацбанком, или документов системы государственного планирования.

Сертификат экономической мобильности предоставляется кандасам и переселенцам при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

Для получения денежной выплаты в центры занятости населения нужно подать заявление с приложением:

  • при покупке жилья – договор купли-продажи жилья;
  • при первоначальном взносе по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья – документ, подтверждающий одобрение банком второго уровня выдачи жилищного займа;
  • при строительстве жилья – документ, подтверждающий наличие в собственности кандаса или переселенца земельного участка под ИЖС и/или ЛПХ.

Центры занятости населения в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления рассматривают его, выносят решение о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности либо об отказе в ее выдаче с мотивированным обоснованием причин и уведомляют заявителя о принятом решении.

Основаниями для отказа в выдаче сертификата экономической мобильности являются:

  • непредставление заявителем документов, предусмотренных частью первой настоящего пункта;
  • выявление недостоверных данных (сведений), содержащихся в представленных документах.

Приказ вводится в действие с 13 марта 2023 года.

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