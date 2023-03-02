Токаев назначил и уволил судей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 27 февраля 2023 года, предусматривающий ряд кадровых изменений в судебной системе, сообщает Zakon.kz.

В частности, на должность председателя Актюбинского областного суда назначен Смагулов Айдар Аскербекович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.

На должность судьи специализированного межрайонного экономического суда Астаны назначен Бакишев Асан Болатович с освобождением от должности председателя Алматинского районного суда города Астаны.

Судьей суда № 2 города Уральска назначен Есжанов Сабыржан Рысбекович с освобождением от должности председателя Жангалинского районного суда этой же области.

Вместе с тем освобождены от занимаемых должностей:

председатель Актюбинского областного суда Мергалиев Асламбек Амангельдинович в связи с избранием на другую должность;

в связи с избранием на другую должность; председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда Елемесов Кайырбек Кусайынович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; судья суда города Астаны Ли Жанна Михайловна по собственному желанию;

по собственному желанию; судья суда области Абай Жумаксанов Елдос Шаганович в связи с переходом на другую работу;

в связи с переходом на другую работу; судья Западно-Казахстанского областного суда Бактыгулов Маханбет Сапарович в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судья Жамбылского областного суда Нуржигитов Нурбахыт Туртаевич в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судья Карагандинского областного суда Исабекова Рыскуль Казиевна в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судья Восточно-Казахстанского областного суда Лукьянов Александр Иванович в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судья Есильского районного суда Астаны Исабекова Раушан Каировна в связи с переходом на другую работу;

в связи с переходом на другую работу; судья Шортандинского районного суда Акмолинской области Серикбаев Еркин Тажиханович по собственному желанию;

по собственному желанию; председатель Карасайского районного суда Алматинской области Кошикбаев Мади Жаубасарулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; председатель суда города Қонаев Куренбеков Олжас Куатович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; судья Индерского районного суда Атырауской области Куспанов Адиль Ишахатович в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; председатель Байзакского районного суда Жамбылской области Тилеубеков Ергазы Утенович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; председатель районного суда № 3 Октябрьского района города Караганды Шегенов Ерлан Морякович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; судья Темиртауского городского суда Карагандинской области Гавриченкова Татьяна Викторовна в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; судья Бейнеуского районного суда Мангистауской области Алдабергенов Марат Сисенбаевич в связи с уходом в отставку;

в связи с уходом в отставку; председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акпар Анна Николаевна в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда.

Указ вводится в действие со дня подписания.