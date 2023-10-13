Токаев назначил и уволил ряд судей в регионах Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 6 октября 2023 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов РК", сообщает Zakon.kz.

На должность судьи назначены:

Алматинского городского суда – Тимур Нуршанов;

по городу Астане

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Арапбаеву Назгуль Касымовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;

Асембаеву Молдир Жанатовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;

Бакирову Жанну Кенесовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;

Болсамбекову Анар Темиржановну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;

Кашкинбекову Салтанат Каирберлиевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;

Молдыбаеву Айгуль Елубаевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;

Нурбаеву Айнур Нургалиевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;

Умербаеву Айгерим Болатовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;

Рамазанову Жанну Батырбековну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;

Толыкбаеву Анару Бисенгалиевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны.

по городу Алматы

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Аккуова Ербола Муратовича с освобождением от должности судьи Алатауского районного суда города Алматы;

Аскарова Жомарта Аскаровича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы;

Жусупову Бибигуль Габдулбариевну с освобождением от должности судьи Турксибского районного суда города Алматы;

Касабулатова Какена Ермухаметовича с освобождением от должности судьи Жетысуского районного суда города Алматы;

Утепову Асель Байзаковну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы;

Салыкбаева Канатбека Болатбековича с освобождением от должности судьи Бостандыкского районного суда города Алматы;

Суханову Светлану Абаевну с освобождением от должности судьи Жетысуского районного суда города Алматы;

Урстембай Нурсулу Кудайбергенкызы с освобождением от должности судьи Наурызбайского районного суда города Алматы;

Специализированного межрайонного экономического суда:

Далабаеву Толкын Камбаровну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы;

Тиссен Веронику Петровну.

по городу Шымкенту

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Куламкадырулы Нургали с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;

Карабаева Болата Ерменбаевича с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;

Рахметуллину Гулсару с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;

Тиметова Мырзахана Жораковича с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента.

по области Абай

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Абулкасимову Айжан Токтаровну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

Баккелдинову Айжан Баккелдыкызы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

Курбанову Бакыт Кабидоллаевну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

Семейского городского суда:

Жаныбекову Бибигуль Сериккановну;

Омарову Назым Серикбековну.

по Акмолинской области

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Байжуманову Айжан Ержановну с освобождением от должности судьи Кокшетауского городского суда этой же области;

Бопенову Асель Курмангожаевну с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области.

Кокшетауского городского суда:

Нуржанову Динару Кабдылманаповну с освобождением от должности председателя Иртышского районного суда Павлодарской области.

Целиноградского районного суда:

Байгенжину Дарагуль Сансызбаевну.

по Актюбинской области

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Амребекова Еркебулана Махмутулы с освобождением от должности судьи суда города Актобе этой же области;

Жугунисову Мираш Памешевну с освобождением от должности судьи суда № 3 города Актобе этой же области;

Мусину Айпатшу Елеусизовну с освобождением от должности судьи суда города Актобе этой же области;

Шукурову Снежану Дусенгалиевну с освобождением от должности судьи суда города Актобе этой же области.

Кобдинского районного суда:

Исмаилову Индиру Асылхановну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу.

по Алматинской области

районного суда № 2 Енбекшиказахского района – Умбеталиева Бексултана Ахансерыевича.

по Атырауской области

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Амантай Асел Амантайкызы с освобождением от должности судьи Атырауского городского суда этой же области.

по Западно-Казахстанской области

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Адушеву Венеру Шадияровну с освобождением от должности судьи суда № 2 города Уральска этой же области;

Батыргалиеву Гулфию Утегенкызы с освобождением от должности судьи суда № 2 города Уральска этой же области.

по Жамбылской области

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Алимкулову Гульмиру Аскаровну с освобождением от должности судьи Таразского городского суда этой же области;

Смагулову Замиру Шараповну с освобождением от должности судьи Таразского городского суда этой же области;

Умарову Нигору Рахматулаевну с освобождением от должности судьи Таразского городского суда этой же области.

по области Жетісу

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Батырбаеву Жанар Кадиргалиевну с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области;

Бинали Лауру;

Нургалиеву Сауле Тукашевну с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области.

Талдыкорганского городского суда – Жайрову Галию Талантбековну.

по Карагандинской области

Суда района Әлихан Бокейхан города Караганды – Ахметжанова Ермека Басбатыровича с освобождением от должности председателя Жаксынского районного суда Акмолинской области.

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Бурабаева Дулата Кайдаровича с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бокейхан города Караганды этой же области;

Укпенову Динару Ризалыковну с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды этой же области;

Смагулова Советхана Бериковича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды этой же области.

Специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау – Турганбекову Алимаш Динуллакызы;

Темиртауского городского суда – Сыздыкову Алию Еренгаевну;

Шахтинского городского суда – Кулмасову Айгуль Ермухановну.

по Костанайской области

Аркалыкского городского суда – Омарбекову Жулдыз Байболовну;

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Айгелову Айжан Куанышпаевну с освобождением от должности судьи Костанайского городского суда этой же области;

Маженову Алию Сералиновну с освобождением от должности судьи Аулиекольского районного суда этой же области.

Костанайского городского суда – Есентаеву Асем Дюсеновну.

Лисаковского городского суда – Нугуманову Назгуль Едилкызы.

по Кызылординской области

Байконырского городского суда – Абубакирову Бибигуль Ахунбаевну;

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Абылайкызы Забиру с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда этой же области;

Жаппасбаева Серика с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда этой же области.

по Мангистауской области

Актауского городского суда – Хасенову Акмарал Турсынбековну.

Жанаозенского городского суда – Саменбетова Калибека Зайкеновича.

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Акерова Куандыка Жакановича с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актау этой же области.

по Павлодарской области

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Жангазину Галию Шаметовну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда этой же области;

Кентаеву Бакытгуль Амангельдиевну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда этой же области;

Камалову Жулдыз Каиркеновну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда этой же области.

суда № 2 города Павлодара – Ахметова Габита Муратовича.

по Северо-Казахстанской области

Есильского районного суда – Ярулину Эльмиру Рафаиловну;

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Абильмажинову Арай Юрьевну с освобождением от должности судьи суда № 2 города Петропавловска этой же области.

Петропавловского городского суда – Аушакимову Елену Александровну.

по Туркестанской области

Сайрамского районного суда – Дусалиева Ерубая Эдрисовича.

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Абсаматова Сакена Бакировича с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда этой же области.

по области Улытау

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Ержанову Айгерим Аманкельдиевну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области.

по Восточно-Казахстанской области

Зайсанского районного суда – Актанова Адилжана Каиргазиновича.

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

Карманова Асхата Сайлаухановича с освобождением от должности судьи Усть-Каменогорского городского суда этой же области;

Касенову Жанар Сайлаухановну с освобождением от должности судьи Усть-Каменогорского городского суда этой же области.

Освобождены от занимаемых должностей

председатель Мангистауского областного суда Аметов Бек в связи с уходом в отставку;

председатель судебной коллегии по уголовным делам Военного суда РК Космуратов Ерлан Смадиярович в связи с избранием на другую должность;

судьи суда города Астаны:

Байбек Жанар Кенжегаровна по собственному желанию;

Каракузиева Сара Орынгалиевна в связи с уходом в отставку;

Касымова Майя Толегеновна в связи с уходом в отставку.

судьи Алматинского городского суда:

Айтжанов Ерлан Жумаханович в связи с избранием на другую должность;

Курмангалиев Нурлан Каскенович в связи с избранием на другую должность;

А также:

судья Акмолинского областного суда Баймурзин Бауыржан Курманбаевич в связи с уходом в отставку;

судья Актюбинского областного суда Алишев Жанна Куандыковна в связи с уходом в отставку;

судья Атырауского областного суда Исамберлиева Гулмира Газизкызы в связи с избранием на другую должность;

судья Карагандинского областного суда Бесембаев Наурызбай Беркенович в связи с уходом в отставку;

судья Костанайского областного суда Искакова Айгуль Салехановна в связи с уходом в отставку;

судья Павлодарского областного суда Альжанов Габит Умирханович в связи с избранием на другую должность;

судья Туркестанского областного суда Алшынбаев Аят Ерманович в связи с уходом в отставку;

судья суда области Улытау Алькеев Кайырден Сабиголлаулы в связи с уходом в отставку;

по городу Астане

судья специализированного межрайонного административного суда Искакова Эльвира Жанасовна в связи с уходом в отставку;

судья специализированного межрайонного экономического суда Сейдахметова Найля Каскырбаевна в связи с переходом на другую работу;

по городу Алматы

судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Болатов Ерлан Болатович в связи с уходом в отставку;

председатель специализированного межрайонного административного суда Бегалиев Бахытбек Адильханович в связи с уходом в отставку;

судья специализированного межрайонного экономического суда Балыков Даулен Жумалович в связи с уходом в отставку;

по Акмолинской области

судья Аршалынского районного суда Бимендин Медет Амантаевич в связи с уходом в отставку;

судья Жаркаинского районного суда Костырев Николай Владимирович в связи с достижением пенсионного возраста;

судья Целиноградского районного суда Стрельникова Лариса Анатольевна по собственному желанию;

по Актюбинской области

судьи суда № 2 города Актобе:

Бактыгереев Оралбек Абишулы в связи с уходом в отставку;

Куанышев Жанас Базарулы в связи с уходом в отставку;

по Западно-Казахстанской области

судья Уральского городского суда Сариева Роза Есболсыновна в связи с уходом в отставку;

по Карагандинской области

судья специализированного межрайонного административного суда Таскарина Гульмира Махсатовна в связи с переходом на другую работу;

по Костанайской области

судья суда № 2 города Костаная Кадырбаев Еримхан Батырханович в связи с уходом в отставку;

судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кабенов Арман Абдикапарович по собственному желанию;

по Павлодарской области

судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Сатабаев Кадырбек Кабылбекович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.

по Северо-Казахстанской области

судья Аккайынского районного суда Рамазанов Мубарак Нурмашулы в связи с уходом в отставку;

по Туркестанской области

судья специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района Байниязов Саги Келденбаевич по собственному желанию;

председатель Сарыагашского районного суда Шетенов Нурказы Бектаевич по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;

председатель Толебийского районного суда Сейтжапбаров Жанибек Алибекович в связи с уходом в отставку;

по Восточно-Казахстанской области

председатель Аягозского районного суда Мергембаев Бергали Нургалиевич в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.

Указ вводится в действие со дня подписания.