Токаев назначил и уволил ряд судей в регионах Казахстана
На должность судьи назначены:
Алматинского городского суда – Тимур Нуршанов;
по городу Астане
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Арапбаеву Назгуль Касымовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
- Асембаеву Молдир Жанатовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
- Бакирову Жанну Кенесовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
- Болсамбекову Анар Темиржановну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
- Кашкинбекову Салтанат Каирберлиевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
- Молдыбаеву Айгуль Елубаевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
- Нурбаеву Айнур Нургалиевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
- Умербаеву Айгерим Болатовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
- Рамазанову Жанну Батырбековну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
- Толыкбаеву Анару Бисенгалиевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны.
по городу Алматы
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Аккуова Ербола Муратовича с освобождением от должности судьи Алатауского районного суда города Алматы;
- Аскарова Жомарта Аскаровича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы;
- Жусупову Бибигуль Габдулбариевну с освобождением от должности судьи Турксибского районного суда города Алматы;
- Касабулатова Какена Ермухаметовича с освобождением от должности судьи Жетысуского районного суда города Алматы;
- Утепову Асель Байзаковну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы;
- Салыкбаева Канатбека Болатбековича с освобождением от должности судьи Бостандыкского районного суда города Алматы;
- Суханову Светлану Абаевну с освобождением от должности судьи Жетысуского районного суда города Алматы;
- Урстембай Нурсулу Кудайбергенкызы с освобождением от должности судьи Наурызбайского районного суда города Алматы;
Специализированного межрайонного экономического суда:
- Далабаеву Толкын Камбаровну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы;
- Тиссен Веронику Петровну.
по городу Шымкенту
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Куламкадырулы Нургали с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;
- Карабаева Болата Ерменбаевича с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;
- Рахметуллину Гулсару с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;
- Тиметова Мырзахана Жораковича с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента.
по области Абай
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Абулкасимову Айжан Токтаровну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
- Баккелдинову Айжан Баккелдыкызы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
- Курбанову Бакыт Кабидоллаевну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
Семейского городского суда:
- Жаныбекову Бибигуль Сериккановну;
- Омарову Назым Серикбековну.
по Акмолинской области
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Байжуманову Айжан Ержановну с освобождением от должности судьи Кокшетауского городского суда этой же области;
- Бопенову Асель Курмангожаевну с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области.
Кокшетауского городского суда:
- Нуржанову Динару Кабдылманаповну с освобождением от должности председателя Иртышского районного суда Павлодарской области.
Целиноградского районного суда:
- Байгенжину Дарагуль Сансызбаевну.
по Актюбинской области
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Амребекова Еркебулана Махмутулы с освобождением от должности судьи суда города Актобе этой же области;
- Жугунисову Мираш Памешевну с освобождением от должности судьи суда № 3 города Актобе этой же области;
- Мусину Айпатшу Елеусизовну с освобождением от должности судьи суда города Актобе этой же области;
- Шукурову Снежану Дусенгалиевну с освобождением от должности судьи суда города Актобе этой же области.
Кобдинского районного суда:
- Исмаилову Индиру Асылхановну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу.
по Алматинской области
районного суда № 2 Енбекшиказахского района – Умбеталиева Бексултана Ахансерыевича.
по Атырауской области
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Амантай Асел Амантайкызы с освобождением от должности судьи Атырауского городского суда этой же области.
по Западно-Казахстанской области
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Адушеву Венеру Шадияровну с освобождением от должности судьи суда № 2 города Уральска этой же области;
- Батыргалиеву Гулфию Утегенкызы с освобождением от должности судьи суда № 2 города Уральска этой же области.
по Жамбылской области
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Алимкулову Гульмиру Аскаровну с освобождением от должности судьи Таразского городского суда этой же области;
- Смагулову Замиру Шараповну с освобождением от должности судьи Таразского городского суда этой же области;
- Умарову Нигору Рахматулаевну с освобождением от должности судьи Таразского городского суда этой же области.
по области Жетісу
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Батырбаеву Жанар Кадиргалиевну с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области;
- Бинали Лауру;
- Нургалиеву Сауле Тукашевну с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области.
Талдыкорганского городского суда – Жайрову Галию Талантбековну.
по Карагандинской области
Суда района Әлихан Бокейхан города Караганды – Ахметжанова Ермека Басбатыровича с освобождением от должности председателя Жаксынского районного суда Акмолинской области.
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Бурабаева Дулата Кайдаровича с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бокейхан города Караганды этой же области;
- Укпенову Динару Ризалыковну с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды этой же области;
- Смагулова Советхана Бериковича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды этой же области.
Специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау – Турганбекову Алимаш Динуллакызы;
Темиртауского городского суда – Сыздыкову Алию Еренгаевну;
Шахтинского городского суда – Кулмасову Айгуль Ермухановну.
по Костанайской области
Аркалыкского городского суда – Омарбекову Жулдыз Байболовну;
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Айгелову Айжан Куанышпаевну с освобождением от должности судьи Костанайского городского суда этой же области;
- Маженову Алию Сералиновну с освобождением от должности судьи Аулиекольского районного суда этой же области.
Костанайского городского суда – Есентаеву Асем Дюсеновну.
Лисаковского городского суда – Нугуманову Назгуль Едилкызы.
по Кызылординской области
Байконырского городского суда – Абубакирову Бибигуль Ахунбаевну;
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Абылайкызы Забиру с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда этой же области;
- Жаппасбаева Серика с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда этой же области.
по Мангистауской области
Актауского городского суда – Хасенову Акмарал Турсынбековну.
Жанаозенского городского суда – Саменбетова Калибека Зайкеновича.
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Акерова Куандыка Жакановича с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актау этой же области.
по Павлодарской области
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Жангазину Галию Шаметовну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда этой же области;
- Кентаеву Бакытгуль Амангельдиевну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда этой же области;
- Камалову Жулдыз Каиркеновну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда этой же области.
суда № 2 города Павлодара – Ахметова Габита Муратовича.
по Северо-Казахстанской области
Есильского районного суда – Ярулину Эльмиру Рафаиловну;
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Абильмажинову Арай Юрьевну с освобождением от должности судьи суда № 2 города Петропавловска этой же области.
Петропавловского городского суда – Аушакимову Елену Александровну.
по Туркестанской области
Сайрамского районного суда – Дусалиева Ерубая Эдрисовича.
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Абсаматова Сакена Бакировича с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда этой же области.
по области Улытау
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Ержанову Айгерим Аманкельдиевну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области.
по Восточно-Казахстанской области
Зайсанского районного суда – Актанова Адилжана Каиргазиновича.
Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:
- Карманова Асхата Сайлаухановича с освобождением от должности судьи Усть-Каменогорского городского суда этой же области;
- Касенову Жанар Сайлаухановну с освобождением от должности судьи Усть-Каменогорского городского суда этой же области.
Освобождены от занимаемых должностей
- председатель Мангистауского областного суда Аметов Бек в связи с уходом в отставку;
- председатель судебной коллегии по уголовным делам Военного суда РК Космуратов Ерлан Смадиярович в связи с избранием на другую должность;
судьи суда города Астаны:
- Байбек Жанар Кенжегаровна по собственному желанию;
- Каракузиева Сара Орынгалиевна в связи с уходом в отставку;
- Касымова Майя Толегеновна в связи с уходом в отставку.
судьи Алматинского городского суда:
- Айтжанов Ерлан Жумаханович в связи с избранием на другую должность;
- Курмангалиев Нурлан Каскенович в связи с избранием на другую должность;
А также:
судья Акмолинского областного суда Баймурзин Бауыржан Курманбаевич в связи с уходом в отставку;
судья Актюбинского областного суда Алишев Жанна Куандыковна в связи с уходом в отставку;
судья Атырауского областного суда Исамберлиева Гулмира Газизкызы в связи с избранием на другую должность;
судья Карагандинского областного суда Бесембаев Наурызбай Беркенович в связи с уходом в отставку;
судья Костанайского областного суда Искакова Айгуль Салехановна в связи с уходом в отставку;
судья Павлодарского областного суда Альжанов Габит Умирханович в связи с избранием на другую должность;
судья Туркестанского областного суда Алшынбаев Аят Ерманович в связи с уходом в отставку;
судья суда области Улытау Алькеев Кайырден Сабиголлаулы в связи с уходом в отставку;
по городу Астане
- судья специализированного межрайонного административного суда Искакова Эльвира Жанасовна в связи с уходом в отставку;
- судья специализированного межрайонного экономического суда Сейдахметова Найля Каскырбаевна в связи с переходом на другую работу;
по городу Алматы
- судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Болатов Ерлан Болатович в связи с уходом в отставку;
- председатель специализированного межрайонного административного суда Бегалиев Бахытбек Адильханович в связи с уходом в отставку;
- судья специализированного межрайонного экономического суда Балыков Даулен Жумалович в связи с уходом в отставку;
по Акмолинской области
- судья Аршалынского районного суда Бимендин Медет Амантаевич в связи с уходом в отставку;
- судья Жаркаинского районного суда Костырев Николай Владимирович в связи с достижением пенсионного возраста;
- судья Целиноградского районного суда Стрельникова Лариса Анатольевна по собственному желанию;
по Актюбинской области
судьи суда № 2 города Актобе:
- Бактыгереев Оралбек Абишулы в связи с уходом в отставку;
- Куанышев Жанас Базарулы в связи с уходом в отставку;
по Западно-Казахстанской области
- судья Уральского городского суда Сариева Роза Есболсыновна в связи с уходом в отставку;
по Карагандинской области
- судья специализированного межрайонного административного суда Таскарина Гульмира Махсатовна в связи с переходом на другую работу;
по Костанайской области
- судья суда № 2 города Костаная Кадырбаев Еримхан Батырханович в связи с уходом в отставку;
- судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кабенов Арман Абдикапарович по собственному желанию;
по Павлодарской области
- судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Сатабаев Кадырбек Кабылбекович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.
по Северо-Казахстанской области
- судья Аккайынского районного суда Рамазанов Мубарак Нурмашулы в связи с уходом в отставку;
по Туркестанской области
- судья специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района Байниязов Саги Келденбаевич по собственному желанию;
- председатель Сарыагашского районного суда Шетенов Нурказы Бектаевич по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
- председатель Толебийского районного суда Сейтжапбаров Жанибек Алибекович в связи с уходом в отставку;
по Восточно-Казахстанской области
- председатель Аягозского районного суда Мергембаев Бергали Нургалиевич в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.
Указ вводится в действие со дня подписания.