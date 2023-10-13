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Законодательство РК

Токаев назначил и уволил ряд судей в регионах Казахстана

Токаев назначил и уволил ряд судей в регионах Казахстана Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 6 октября 2023 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов РК", сообщает Zakon.kz.

На должность судьи назначены:

Алматинского городского суда – Тимур Нуршанов;

по городу Астане

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Арапбаеву Назгуль Касымовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
  • Асембаеву Молдир Жанатовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
  • Бакирову Жанну Кенесовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
  • Болсамбекову Анар Темиржановну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
  • Кашкинбекову Салтанат Каирберлиевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
  • Молдыбаеву Айгуль Елубаевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
  • Нурбаеву Айнур Нургалиевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
  • Умербаеву Айгерим Болатовну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
  • Рамазанову Жанну Батырбековну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны;
  • Толыкбаеву Анару Бисенгалиевну с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны. 

по городу Алматы

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Аккуова Ербола Муратовича с освобождением от должности судьи Алатауского районного суда города Алматы;
  • Аскарова Жомарта Аскаровича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы;
  • Жусупову Бибигуль Габдулбариевну с освобождением от должности судьи Турксибского районного суда города Алматы;
  • Касабулатова Какена Ермухаметовича с освобождением от должности судьи Жетысуского районного суда города Алматы;
  • Утепову Асель Байзаковну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы;
  • Салыкбаева Канатбека Болатбековича с освобождением от должности судьи Бостандыкского районного суда города Алматы;
  • Суханову Светлану Абаевну с освобождением от должности судьи Жетысуского районного суда города Алматы;
  • Урстембай Нурсулу Кудайбергенкызы с освобождением от должности судьи Наурызбайского районного суда города Алматы;

Специализированного межрайонного экономического суда:

  • Далабаеву Толкын Камбаровну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы;
  • Тиссен Веронику Петровну. 

по городу Шымкенту

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Куламкадырулы Нургали с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;
  • Карабаева Болата Ерменбаевича с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;
  • Рахметуллину Гулсару с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;
  • Тиметова Мырзахана Жораковича с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента.

по области Абай

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Абулкасимову Айжан Токтаровну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
  • Баккелдинову Айжан Баккелдыкызы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
  • Курбанову Бакыт Кабидоллаевну с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

Семейского городского суда:

  • Жаныбекову Бибигуль Сериккановну;
  • Омарову Назым Серикбековну. 

по Акмолинской области 

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Байжуманову Айжан Ержановну с освобождением от должности судьи Кокшетауского городского суда этой же области;
  • Бопенову Асель Курмангожаевну с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области. 

Кокшетауского городского суда:

  • Нуржанову Динару Кабдылманаповну с освобождением от должности председателя Иртышского районного суда Павлодарской области. 

Целиноградского районного суда:

  • Байгенжину Дарагуль Сансызбаевну. 

по Актюбинской области

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Амребекова Еркебулана Махмутулы с освобождением от должности судьи суда города Актобе этой же области;
  • Жугунисову Мираш Памешевну с освобождением от должности судьи суда № 3 города Актобе этой же области;
  • Мусину Айпатшу Елеусизовну с освобождением от должности судьи суда города Актобе этой же области;
  • Шукурову Снежану Дусенгалиевну с освобождением от должности судьи суда города Актобе этой же области.

Кобдинского районного суда:

  • Исмаилову Индиру Асылхановну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу. 

по Алматинской области

районного суда № 2 Енбекшиказахского района – Умбеталиева Бексултана Ахансерыевича. 

по Атырауской области

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Амантай Асел Амантайкызы с освобождением от должности судьи Атырауского городского суда этой же области.

по Западно-Казахстанской области 

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Адушеву Венеру Шадияровну с освобождением от должности судьи суда № 2 города Уральска этой же области;
  • Батыргалиеву Гулфию Утегенкызы с освобождением от должности судьи суда № 2 города Уральска этой же области.

по Жамбылской области

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Алимкулову Гульмиру Аскаровну с освобождением от должности судьи Таразского городского суда этой же области;
  • Смагулову Замиру Шараповну с освобождением от должности судьи Таразского городского суда этой же области;
  • Умарову Нигору Рахматулаевну с освобождением от должности судьи Таразского городского суда этой же области. 

по области Жетісу 

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Батырбаеву Жанар Кадиргалиевну с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области;
  • Бинали Лауру;
  • Нургалиеву Сауле Тукашевну с освобождением от должности судьи Талдыкорганского городского суда этой же области.

Талдыкорганского городского суда – Жайрову Галию Талантбековну.

по Карагандинской области 

Суда района Әлихан Бокейхан города Караганды – Ахметжанова Ермека Басбатыровича с освобождением от должности председателя Жаксынского районного суда Акмолинской области. 

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Бурабаева Дулата Кайдаровича с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бокейхан города Караганды этой же области;
  • Укпенову Динару Ризалыковну с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды этой же области;
  • Смагулова Советхана Бериковича с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды этой же области.

Специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау – Турганбекову Алимаш Динуллакызы;

Темиртауского городского суда – Сыздыкову Алию Еренгаевну;

Шахтинского городского суда – Кулмасову Айгуль Ермухановну. 

по Костанайской области 

Аркалыкского городского суда – Омарбекову Жулдыз Байболовну;

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Айгелову Айжан Куанышпаевну с освобождением от должности судьи Костанайского городского суда этой же области;
  • Маженову Алию Сералиновну с освобождением от должности судьи Аулиекольского районного суда этой же области. 

Костанайского городского суда – Есентаеву Асем Дюсеновну.

Лисаковского городского суда – Нугуманову Назгуль Едилкызы.

по Кызылординской области

Байконырского городского суда – Абубакирову Бибигуль Ахунбаевну;

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Абылайкызы Забиру с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда этой же области;
  • Жаппасбаева Серика с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда этой же области.

по Мангистауской области 

Актауского городского суда – Хасенову Акмарал Турсынбековну.

Жанаозенского городского суда – Саменбетова Калибека Зайкеновича.

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Акерова Куандыка Жакановича с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актау этой же области.

по Павлодарской области

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Жангазину Галию Шаметовну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда этой же области;
  • Кентаеву Бакытгуль Амангельдиевну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда этой же области;
  • Камалову Жулдыз Каиркеновну с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда этой же области.

суда № 2 города Павлодара – Ахметова Габита Муратовича.

по Северо-Казахстанской области

Есильского районного суда – Ярулину Эльмиру Рафаиловну;

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Абильмажинову Арай Юрьевну с освобождением от должности судьи суда № 2 города Петропавловска этой же области.

Петропавловского городского суда – Аушакимову Елену Александровну. 

по Туркестанской области

Сайрамского районного суда – Дусалиева Ерубая Эдрисовича.

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Абсаматова Сакена Бакировича с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда этой же области. 

по области Улытау

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Ержанову Айгерим Аманкельдиевну с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области.

по Восточно-Казахстанской области

Зайсанского районного суда – Актанова Адилжана Каиргазиновича.

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних:

  • Карманова Асхата Сайлаухановича с освобождением от должности судьи Усть-Каменогорского городского суда этой же области;
  • Касенову Жанар Сайлаухановну с освобождением от должности судьи Усть-Каменогорского городского суда этой же области.

Освобождены от занимаемых должностей

  • председатель Мангистауского областного суда Аметов Бек в связи с уходом в отставку;
  • председатель судебной коллегии по уголовным делам Военного суда РК Космуратов Ерлан Смадиярович в связи с избранием на другую должность;

судьи суда города Астаны:

  • Байбек Жанар Кенжегаровна по собственному желанию;
  • Каракузиева Сара Орынгалиевна в связи с уходом в отставку;
  • Касымова Майя Толегеновна в связи с уходом в отставку. 

судьи Алматинского городского суда:

  • Айтжанов Ерлан Жумаханович в связи с избранием на другую должность; 
  • Курмангалиев Нурлан Каскенович в связи с избранием на другую должность; 

А также:

судья Акмолинского областного суда Баймурзин Бауыржан Курманбаевич в связи с уходом в отставку;

судья Актюбинского областного суда Алишев Жанна Куандыковна в связи с уходом в отставку;

судья Атырауского областного суда Исамберлиева Гулмира Газизкызы в связи с избранием на другую должность;

судья Карагандинского областного суда Бесембаев Наурызбай Беркенович в связи с уходом в отставку;

судья Костанайского областного суда Искакова Айгуль Салехановна в связи с уходом в отставку;

судья Павлодарского областного суда Альжанов Габит Умирханович в связи с избранием на другую должность;

судья Туркестанского областного суда Алшынбаев Аят Ерманович в связи с уходом в отставку;

судья суда области Улытау Алькеев Кайырден Сабиголлаулы в связи с уходом в отставку;

по городу Астане 

  • судья специализированного межрайонного административного суда Искакова Эльвира Жанасовна в связи с уходом в отставку;
  • судья специализированного межрайонного экономического суда Сейдахметова Найля Каскырбаевна в связи с переходом на другую работу;

по городу Алматы 

  • судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Болатов Ерлан Болатович в связи с уходом в отставку;
  • председатель специализированного межрайонного административного суда Бегалиев Бахытбек Адильханович в связи с уходом в отставку;
  • судья специализированного межрайонного экономического суда Балыков Даулен Жумалович в связи с уходом в отставку;

по Акмолинской области 

  • судья Аршалынского районного суда Бимендин Медет Амантаевич в связи с уходом в отставку;
  • судья Жаркаинского районного суда Костырев Николай Владимирович в связи с достижением пенсионного возраста;
  • судья Целиноградского районного суда Стрельникова Лариса Анатольевна по собственному желанию; 

по Актюбинской области

судьи суда № 2 города Актобе:

  • Бактыгереев Оралбек Абишулы в связи с уходом в отставку;
  • Куанышев Жанас Базарулы в связи с уходом в отставку;

по Западно-Казахстанской области

  • судья Уральского городского суда Сариева Роза Есболсыновна в связи с уходом в отставку;

по Карагандинской области

  • судья специализированного межрайонного административного суда Таскарина Гульмира Махсатовна в связи с переходом на другую работу;

по Костанайской области

  • судья суда № 2 города Костаная Кадырбаев Еримхан Батырханович в связи с уходом в отставку;
  • судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кабенов Арман Абдикапарович по собственному желанию;

по Павлодарской области

  • судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Сатабаев Кадырбек Кабылбекович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.

по Северо-Казахстанской области

  • судья Аккайынского районного суда Рамазанов Мубарак Нурмашулы в связи с уходом в отставку;

по Туркестанской области

  • судья специализированного суда по административным правонарушениям Сарыагашского района Байниязов Саги Келденбаевич по собственному желанию;
  • председатель Сарыагашского районного суда Шетенов Нурказы Бектаевич по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
  • председатель Толебийского районного суда Сейтжапбаров Жанибек Алибекович в связи с уходом в отставку;

по Восточно-Казахстанской области

  • председатель Аягозского районного суда Мергембаев Бергали Нургалиевич в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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