19 марта проезд в автобусах Астаны будет бесплатным

19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. В день выборов в столице проезд в автобусах будет бесплатным как на городских, так и пригородных маршрутах, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта акимата города, общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:00 до 23:00. С 20 марта, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчету.

С марта 2020 года введен бесплатный проезд для всех несовершеннолетних жителей города. Также бесплатным проездом пользуются льготные категории граждан, в числе которых пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи.

Выборы в Мажилис Парламента Казахстана и в маслихаты назначены на 19 марта 2023 года.