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Минфин ожидает снижения цен на товары в Казахстане

Казахстан цены товары прогнозы Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената Парламента РК 2 марта прокомментировал, будут ли меняться цены на фоне снижающегося курса доллара, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители прессы поинтересовались у главы Минфина ситуацией с ценами в стране и спросили, стоит ли ждать их снижения из-за идущего вниз курса доллара.

В ответ на это министр заявил, что ожидается.

"Думаем, ожидается, поскольку в основном, когда курс доллара растет, растут цены на импортируемые товары. В связи с этим мы ожидаем на импортируемые товары, что будет постепенное снижение".Ерулан Жамаубаев

По его мнению, в целом по экономике инфляция будет постепенно снижаться.

"Эти месяцы пиковые, сейчас инфляция более 20% складывается. Думаем, через два-три месяца пойдет на спад. В уточненном бюджете мы уже отразили уровень инфляции в пределах 7,5-9,5%".Ерулан Жамаубаев

Министр добавил, что правительство будет таргетировать данный уровень, поэтому в целом ожидается снижение цен.

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в феврале 2023 года в годовом исчислении составила 21,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 26,2%, непродовольственные товары – на 20,5%, платные услуги – на 15%.

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