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Законодательство РК

Минфин может внести изменения в правила реализации изъятого имущества

Казахстан изъятое имущество распределение Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената Парламента РК 2 марта сообщил, что могут внести изменения в правила реализации изъятого имущества и направлять это имущество не только на нужды госорганов, но и казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

У главы Минфина поинтересовались, почему изъятое у коррупционеров имущество направляется в пользу государства, и не проще было бы продавать его и направлять средства на нужды казахстанцев. В качестве примера представители прессы привели ставший известным факт передачи конфискованного автомобиля марки Lexus через аукцион Генеральной прокуратуре, а недавно Департамент госимущества и приватизации Алматы на сайте электронных госзакупок выставлял пару люксовых часов марки Hublot.

Министр рассказал, что пока в правилах реализации арестованного у коррупционеров имущества значится только передача в пользу государства, но эти правила планируется пересмотреть.

"Мы обсудим, посмотрим, возможно, будут какие-то изменения".Ерулан Жамаубаев

При этом касательно автомобиля Lexus он отметил, что уже дал поручение "соответствующему комитету госимущества приватизации пересмотреть".

По поводу изъятых у коррупционеров денежных средств: в прошлом году их уже стали передавать на нужды казахстанцев. С осени прошлого года функционирует специальный счет, на котором сегодня находится 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, и эти деньги пойдут на ремонт школ.

Ранее в СМИ сообщалось, что купленный за 50,5 млн тенге Lexus был конфискован. Его приобрели на украденные деньги с закупок медицинского оборудования. Автомобиль планировали продать, чтобы возместить потери бюджета, но его передали на баланс Генпрокуратуры.

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