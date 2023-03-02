Сколько денег изъяли у коррупционеров и куда их направят

Заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената 2 марта сообщил, что на специальном счете находится 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, и эти деньги пойдут на ремонт школ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минфина, специальный счет открыт и функционирует на базе казначейства. Сейчас на нем находится порядка 120 млрд тенге.

"В настоящее время на данном счете 120 млрд тенге. Мы в настоящее время ожидаем заявок от Министерства просвещения". Ерулан Жамаубаев

Он отметил, что на изъятые средства коррупционеров планируется ремонтировать те школы, где есть такая необходимость.

"Это трехсменные школы, где нужно провести первоочередной ремонт, завершить определенные пристройки для расширения. Сейчас идет процесс принятия заявок. Как только мы их сформируем, вынесем на республиканскую бюджетную комиссию, потом эти деньги направим в регионы". Ерулан Жамаубаев

Специальный счет, куда поступают деньги, изъятые у коррупционеров, заработал в Казахстане осенью прошлого года. На эти средства уже была достроена школа в Актюбинской области.