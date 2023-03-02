В США человек умер после заражения "пожирающей мозг" амебой из водопроводной воды

Житель американского штата Флорида умер после заражения невероятно редкой инфекцией Неглерией Фоулера, сообщает Zakon.kz.

Человек заразился Неглерией Фоулера после промывания носа водопроводной водой. Пациент умер 20 февраля, сообщает New York Post.



По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), мужчина ежедневно промывал нос некипяченой водопроводной водой, что и послужило причиной инфицированияя.

Это первый случай смертельной инфекции в 2023 году и первый случай, зарегистрированный в зимние месяцы в США.

"Министерство здравоохранения штата Шарлотт в рамках межведомственного реагирования продолжает расследование того, как произошла эта инфекция, и работает с местными коммунальными службами, чтобы выявить любую потенциальную связь и предпринять необходимые корректирующие действия". Департамент здравоохранения штата Флорида

Неглерия Фоулера – это одноклеточный живой организм, который может обитать в пресной воде и обычно называется "пожирающей мозг" амебой. Ежегодно в США этой инфекцией заражаются около трех человек, случаи обычно заканчиваются летальным исходом.

В период с 1962 по 2022 год в стране зарегистрировали 157 подтвержденных случаев заболевания и 37 случаев выявили во Флориде.

Департамент здравоохранения штата посоветовал людям не допускать попадания воды в нос во время принятия душа или умывания лица, а при промывании носа использовать только дистиллированную или стерильную воду. Заражение не происходит при питье.