В США подросток умер из-за амебы, проникшей в мозг

Двенадцатилетний американец Джейсен Карр стал жертвой опасной амебы вида Неглерия Фоулер. Она проникла в него во время купания в озере Мюррей в штате Южная Каролина, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Mirror, этот водоем – одно из крупнейших в мире искусственных водохранилищ, его ежегодно посещают десятки тысяч человек.

"Джейсен Карр, к сожалению, скончался после того, как его поразила смертельная бактериальная инфекция во время посещения озера Мюррей", – говорится в публикации.

Уточняется, что заражение амебой, поражающей мозг человека, у мальчика диагностировали 7 июля. Этот вид вызывает инфекцию, которая обычно приводит к летальному исходу.

По данным газеты, школьник не подозревал о потенциальной опасности из-за отсутствия предупреждения о наличии бактерий в озере.

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