#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+37°
$
544.87
639.02
6.88
Мир

В США подросток умер из-за амебы, проникшей в мозг

Знак купание запрещено, купание запрещено, запрет на купание, запрещено купаться , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 16:26 Фото: pexels
Двенадцатилетний американец Джейсен Карр стал жертвой опасной амебы вида Неглерия Фоулер. Она проникла в него во время купания в озере Мюррей в штате Южная Каролина, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Mirror, этот водоем – одно из крупнейших в мире искусственных водохранилищ, его ежегодно посещают десятки тысяч человек.

"Джейсен Карр, к сожалению, скончался после того, как его поразила смертельная бактериальная инфекция во время посещения озера Мюррей", – говорится в публикации.

Уточняется, что заражение амебой, поражающей мозг человека, у мальчика диагностировали 7 июля. Этот вид вызывает инфекцию, которая обычно приводит к летальному исходу.

По данным газеты, школьник не подозревал о потенциальной опасности из-за отсутствия предупреждения о наличии бактерий в озере.

Ранее мы писали о том, как не подцепить инфекцию, спасаясь от жары в общественном бассейне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Индии мужчина выдавал себя за посла вымышленных стран
Мир
17:43, Сегодня
В Индии мужчина выдавал себя за посла вымышленных стран
Премьер-министр Великобритании заявил о возможном признании палестинского государства
Мир
14:55, Сегодня
Премьер-министр Великобритании заявил о возможном признании палестинского государства
Террористы напали на здание суда в Иране: погибли пять человек
Мир
14:32, Сегодня
Террористы напали на здание суда в Иране: погибли пять человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: