Специальные налоговые режимы: что изменилось с 2023 года

В Комитете госдоходов разъяснили, какие изменения произошли в Налоговом кодексе в части применения специальных налоговых режимов (СНР) для субъектов малого бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2023 года вступила в силу норма Налогового кодекса в части дополнения видов деятельности, не разрешенных при применении СНР для субъектов малого бизнеса.

Как рассказали в Комитете госдоходов, ограничение по применению СНР для субъектов малого бизнеса распространяется в том числе и на налогоплательщиков, осуществляющих маркетинговые услуги.

В соответствии с Налоговым кодексом маркетинговые услуги – услуги, связанные с исследованием, анализом, планированием и прогнозированием в сфере производства и обращения товаров, работ, услуг в целях определения мер по созданию лучших экономических условий производства и обращения товаров, работ, услуг, включая характеристику товаров, работ, услуг, выработку ценовой стратегии и стратегии рекламы, - пояснили в КГД.

Таким образом, налогоплательщики, оказывающие такие услуги, не вправе применять специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса.

Кто не вправе применять СНР для субъектов малого бизнеса

Так, с 1 января 2023 года не вправе применять СНР для субъектов малого бизнеса (патент, с использованием специального мобильного приложения, упрощенную декларацию, с использованием фиксированного вычета) налогоплательщики, осуществляющие деятельность:

по сдаче в аренду и эксплуатации торгового рынка (ОКЭД 68 203 Аренда и эксплуатация торгового рынка);

сдаче в субаренду торговых объектов (торговые рынки, стационарные торговые объекты) 1, 2, 3 категории, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.

Теперь разберемся, что же это значит.

Если вы собственник помещения и сдаете в аренду любое помещение, кроме торгового рынка, данные ограничения вас не касаются. Основные ограничения относятся к дальнейшей субаренде помещений.

Что такое торговые объекты 1, 2, 3 категории? Это все торговые помещения с торговой площадью свыше 500 квадратных метров, а также соответствующие остальным условиям, установленным пунктом 2 статьи 10 Закона "О регулировании торговой деятельности".

Торговая площадь – это площадь торгового объекта, занятая специальным оборудованием, предназначенная для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей.

Таким образом, если вы сдаете в субаренду такие помещения или его части, то вы не имеете права на применение СНР для субъектов малого бизнеса. При этом необходимо отметить, что предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории таких объектов (за исключением сдачи в субаренду), данные ограничения не касаются, пояснили в КГД.

Также с 1 января 2023 года не вправе применять СНР для субъектов малого бизнеса лица, осуществляющие деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги.

Изменения и дополнения в Налоговый кодекс по СНР с использованием специального мобильного приложения

Определена дата начала применения для лиц, осуществляющих переход на СНР с использованием специального мобильного приложения (является дата выбора СНР с использованием специального мобильного приложения в уведомлении о применяемом режиме налогообложения).

В специальном мобильном приложении в качестве документа, подтверждающего факт осуществления расчетов между ИП, применяющим СНР с использованием специального мобильного приложения или на основе упрощенной декларации, не являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость, и покупателем (клиентом), получателем работ, услуг, формируется чек специального мобильного приложения.

Дополнена информация, которая содержится в чеке специального мобильного приложения, по реализуемой категории товара.

Введено уточнение, что под категорией товара понимается группа товаров, объединенных по функциональному назначению.

Также дополнено, что ИП, применяющие СНР на основе упрощенной декларации, вправе уполномочить банк второго уровня или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, оператора электронных площадок при использовании их мобильного приложения формировать чеки специального мобильного приложения.

ИП, применяющими СНР на основе упрощенной декларации, может быть использовано специальное мобильное приложение также и для формирования и выдачи чека специального мобильного приложения.