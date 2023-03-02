Что изменилось при выписке электронных счетов-фактур

В Комитете государственных доходов рассказали об изменениях, которые внесены в Налоговый кодекс в части выписки электронных счетов-фактур в случае не исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают законодательное закрепление пилотного проекта "ограничение выписки электронных счетов-фактур", градацию нарушений камерального контроля по степеням риска и пересмотр порядка исполнения уведомления по результатам камерального контроля.

Так, в случае выявления нарушений по результатам камерального контроля применяется следующая градация.

По нарушениям с высокой степенью риска оформляется уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля. При этом нарушениями с высокой степенью риска являются нарушения, выявленные по результатам камерального контроля, проведенного после выписки счетов-фактур в электронной форме с целью установления фактического совершения оборота по реализации товаров, оказанию работ и услуг. По нарушениям со средней степенью риска оформляется уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля. В данном случае стандартные уведомления, формируемые по результатам камерального контроля. По нарушениям с низкой степенью риска оформляется извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений и их степени риска.

В КГД отметили, что в случае неисполнения в установленный срок или признания неисполненным уведомления с высокой степенью риска налоговые органы производят ограничение выписки электронных счетов-фактур.

Во время применения ограничения выписки электронных счетов-фактур, счет-фактура выписывается на бумажном носителе и подлежит введению в информационную систему электронных счетов-фактур в течение 15 календарных дней с даты отмены ограничения выписки счетов-фактур.

Для решения вопроса по "формальным исполнениям" уведомлений камерального контроля, поправки предусматривают конкретные требования к представляемым пояснениям.

Так, в случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями со средней степенью риска необходимо представить пояснение об отсутствии нарушений с приложением выписок из регистров налогового или бухгалтерского учета, либо документов, относящихся к указанным нарушениям, подтверждающих достоверность данных, внесенных в налоговую отчетность.

В случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями с высокой степенью риска исполнение производится путем представления пояснения с приложением копий документов, подтверждающих факт осуществления операций (сделок), указанных в нарушениях.

В пояснениях должны быть указаны обстоятельства несогласия лица, представившего пояснение, с указанными в уведомлении нарушениями с обязательным приложением документов. Также внесены дополнения в части порядка исполнения уведомления, который предусматривает отзыв, исправление или дополнение счетов-фактур, выписанных в электронной форме, сообщили в Комитете госдоходов.

При этом, в КГД отметили, что меры по приостановлению расходных операций по банковским счетам будут применены только в отношении налогоплательщиков, не отреагировавших на уведомление или не предоставивших базовый перечень документов, необходимых для анализа и применения системы управления рисками.

Изменения введены в действие с 1 января 2023 года.