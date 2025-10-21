Утверждены правила проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур
В частности, утверждены:
- Категории налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки электронных счетов-фактур;
- Правила проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур.
Категории налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки электронных счетов-фактур:
- налогоплательщики, исполнившие уведомление о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг путем отзыва электронных счетов-фактур.
Правила определяют порядок проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур (ЭСФ) плательщика налога на добавленную стоимость, относящегося к категории налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки ЭСФ, включая:
- порядок ведения налогового счета плательщика НДС в сервисе "е-Тамга" (налоговый счет);
- порядок учета балансовой суммы НДС;
- порядок пополнения плательщиком НДС налогового счета;
- порядок перечисления в бюджет денег плательщика НДС, использованных для выписки ЭСФ;
- порядок и сроки подачи и рассмотрения заявления плательщика НДС о возврате денег;
- порядок возврата денег плательщику НДС;
- период проведения автоматизированного контроля.
Плательщику НДС в день исполнения уведомления о подтверждении фактического совершения оборота по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг путем отзыва ЭСФ направляется информационное сообщение о включении такого плательщика в перечень налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль.
Информационное сообщение в течение одного рабочего дня со дня исполнения уведомления направляется в веб-приложение или личный кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства", с одновременной отправкой короткого текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале.
Сведения о дате включения плательщика НДС в перечень и дате исключения его из перечня размещаются на интернет-портале Комитета государственных доходов и веб-портале tamga.qoldau.kz не позднее трех рабочих дней с даты включения в перечень или исключения из перечня.
Плательщик НДС после получения сообщения регистрируется в сервисе "e-Тамга" до выписки ЭСФ.
Регистрация плательщика НДС в сервисе "e-Тамга" проводится путем заключения с оператором пользовательского соглашения по предоставлению доступа к сервису "e-Тамга", которое подписывается плательщиком НДС с использованием электронной цифровой подписи.
При регистрации в сервисе "e-Тамга" плательщик НДС:
- указывает используемые информационные сервисы для получения информационных сообщений, включая номер мобильного телефона или адрес электронной почты;
- представляет реестр остатка товаров на дату постановки на регистрационный учет по НДС.
Автоматизированный контроль осуществляется в течение срока не менее 12 месяцев, исчисляемого со дня выписки первого ЭСФ плательщиком НДС, включенным в перечень, и продолжается до окончания последнего дня квартала, в котором истекает указанный срок контроля.
При этом автоматизированный контроль завершается досрочно при выполнении следующих условий в течение двух последовательных кварталов:
- непрерывное ежемесячное пополнение плательщиком НДС или покупателем налогового счета деньгами;
- сумма денег, использованных для выписки ЭСФ, составляет не менее 50% от суммы НДС, указанных в выписанных ЭСФ.
Досрочное завершение автоматизированного контроля производится по истечении второго из двух последовательных кварталов.
При снятии с регистрационного учета плательщика НДС в период проведения автоматизированного контроля плательщик НДС в течение трех рабочих дней с даты снятия с регистрационного учета плательщика НДС предоставляет реестр на дату снятия с регистрационного учета по НДС.
Автоматизированный контроль завершается со дня снятия с регистрационного учета плательщика НДС.
Плательщик НДС исключается из перечня со дня завершения автоматизированного контроля.
Также утверждены:
- Порядок ведения налогового счета.
- Порядок учета балансовой суммы налога на добавленную стоимость.
- Порядок пополнения плательщиком налога на добавленную стоимость налогового счета.
- Порядок и сроки подачи и рассмотрения заявления плательщика налога на добавленную стоимость о возврате денег.
- Порядок перечисления в бюджет денег плательщика налога на добавленную стоимость, использованных для выписки электронных счет-фактур.
- Порядок возврата денег плательщику налога на добавленную стоимость.
Возврат положительного баланса плательщику НДС осуществляется в пределах собственных пополненных денег в течение отчетного месяца или не возвращенных плательщику НДС денег на начало отчетного месяца, но не более текущего баланса НДС.
Возврат положительного баланса покупателю осуществляется в пределах пополненной покупателем денег в течение отчетного месяца или не возвращенных покупателю денег на начало отчетного месяца.
При этом деньги, использованные для выписки ЭСФ в период с даты расчета и даты подачи заявления о возврате, не подлежат возврату.
Возврат положительного баланса осуществляется путем перечисления денег на расчетный счет плательщика НДС, указанного в заявлении о возврате либо в случае пополнения налогового счета покупателем за счет собственных денег – на расчетный счет покупателя, указанного в заявлении о возврате.
При отсутствии заявления о возврате от плательщика НДС или покупателя в течение трех рабочих дней с момента направления информационного сообщения, деньги подлежат использованию в следующем месяце в счет обеспечения выписки ЭСФ.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.