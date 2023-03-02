В Казахстане разработали комплексный план по защите детей от насилия и суицидов

Министерство просвещения разработало Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта постановления – создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятия комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей на 2023-2025 годы.

В комплексном плане предусмотрен ряд мер, направленных на:

ужесточение ответственности лиц по соблюдению прав и интересов детей;

обеспечение комплексной системой защиты организаций образования;

снижение уровня насилия в отношении детей, правонарушений и суицидов среди детей, в том числе усиление психологической службы;

оказание квалифицированной помощи детям по выходу из кризисной ситуации;

недопущение происшествий среди детей на дорогах, на воде, предупреждение пожаров, нападения животных на детей, выпадения детей из окон;

информационно-разъяснительную деятельность по повышению правовой грамотности детей и родителей, укрепление детско-родительских отношений и другие.

В частности, комплексный план предусматривает совершенствование законодательной и нормативной правовой базы.

Так, планируется внести изменения в законодательство РК в части:

наделения компетенцией уполномоченного центрального исполнительного органа по разработке и утверждению порядка проведения медико-социального учета;

создания при уполномоченном органе в области защиты прав детей Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

включения несовершеннолетних-жертв сексуального насилия в перечень оснований для оказания специальных социальных услуг;

закрепления обязанности граждан по соблюдению пропускного режима организаций образования;

ужесточения ответственности священнослужителей за проведение религиозного обряда бракосочетаний в отношении несовершеннолетних;

определения ответственности собственников квартир и строительных компаний по установке на оконных рамах специальных замков, устройств безопасности;

установления запрета и определения ответственности за проведение нетрадиционных медицинских процедур в отношении детей;

ужесточения ответственности за домогательство в отношении несовершеннолетних;

трансформации специальных организаций образования в центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

введения уголовной ответственности за нарушение особых требований, налагаемых судом к поведению правонарушителя/ агрессора в отношении несовершеннолетних;

обеспечения временного выселения правонарушителя/ агрессора из совместного жилища, независимо от наличия у него другого жилья, при установлении судом особых требований к поведению правонарушителя;

защиты персональных данных несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет и ряд других.

Как ожидается, реализация плана приведет к следующим показателям:



Снижение количества преступлений в отношении детей, в том числе против их половой неприкосновенности на 2% ежегодно. Снижение количества суицидов и их попыток среди несовершеннолетних на 1,5% ежегодно. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием, на 5% ежегодно. Снижение количества смертей и травматизации детей в результате чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаях на 5% ежегодно. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия государственных органов в сфере защиты прав детей.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 марта.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, в 2022 году в отношении детей совершено 2005 преступлений (в 2021 году – 2088), количество преступлений против их половой неприкосновенности составило 719 (2021 г. - 920), зарегистрировано 155 случаев совершенных суицидов среди детей (2021 год – 144).



По данным Министерства здравоохранения, в республике ежегодно травмируются более 600 тысяч человек, свыше 22% из них – дети, то есть 130 тысяч (в том числе в результате падения на льду, выпадения из окон, ДТП, пожаров, на водоемах и т.д.) или 360 детей ежедневно.

Только в 2022 году зарегистрировано около 200 фактов выпадения детей из окон, погибли 25 детей. На дорогах в ДТП погибли 232 и пострадали 3652 ребенка.

На учете органов внутренних дел ежегодно состоят более 3 тыс. несовершеннолетних, находящихся в зоне риска, и свыше 6,4 тыс. неблагополучных семей.



На конец 2022 года детское население составило 6 616 774 ребенка, из них более 3,7 млн школьников, свыше 2,5 млн детей дошкольного возраста, более 400 тысяч студентов организаций ТиПО.