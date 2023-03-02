Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Косметолог предупредила об опасных последствиях инъекций филлеров

здоровье Фото: pixabay
Инъекции филлеров стали настолько распространенным явлением, что, кажется, у этих процедур будто бы нет противопоказаний и негативных последствий. На самом деле это не так, сообщает Zakon.kz.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш отметила, что на лице существуют зоны, куда делать инъекции филлеров нельзя, это так называемые зоны риска.

"К ним относятся сосудисто-нервные пучки, куда категорически нельзя колоть филлеры, так как возможно попадание филлера в просвет сосуда, вследствие чего нарушается кровоток и возникает разной степени ишемия тканей вплоть до некроза тканей. В области век инъекции филлеров опасны возникновением слепоты. Не менее опасно проводить инъекции в области лба, межбровья, носа и носогубного треугольника".Надежда Петраш

Эксперт отметил, что о существовании подобных рисков знают врачи-дерматокосметологи, пишет "Газета.Ru".

Ранее эксперты-дерматологи из США поделились советами по поддержанию упругой и чистой кожи.

Читайте также

Топ-10 дел на весну, или как прийти в себя после зимней спячки

Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Названы лучшие дни для окрашивания волос и смены имиджа в марте

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления