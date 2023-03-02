Косметолог предупредила об опасных последствиях инъекций филлеров

Инъекции филлеров стали настолько распространенным явлением, что, кажется, у этих процедур будто бы нет противопоказаний и негативных последствий. На самом деле это не так, сообщает Zakon.kz.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш отметила, что на лице существуют зоны, куда делать инъекции филлеров нельзя, это так называемые зоны риска.

"К ним относятся сосудисто-нервные пучки, куда категорически нельзя колоть филлеры, так как возможно попадание филлера в просвет сосуда, вследствие чего нарушается кровоток и возникает разной степени ишемия тканей вплоть до некроза тканей. В области век инъекции филлеров опасны возникновением слепоты. Не менее опасно проводить инъекции в области лба, межбровья, носа и носогубного треугольника". Надежда Петраш

Эксперт отметил, что о существовании подобных рисков знают врачи-дерматокосметологи, пишет "Газета.Ru".

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