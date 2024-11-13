Врачи предупредили об опасности долгого сидения в туалете

Непоправимыми негативными последствиями может закончиться любовь подолгу сидеть в туалете. Об этом предупредили зарубежные врачи, сообщает Zakon.kz.

Сегодня у многих людей есть привычка брать с собой телефоны в туалет. И трехминутный поход может легко превратиться в 15 минут чтения и прокрутки лент. Это может показаться безобидным способом скоротать время. Но эксперты предупреждают, что то, что они называют длительным сидением на унитазе, может нанести вред здоровью, такой как повышенный риск геморроя и ослабление тазовых мышц. Так считает колоректальный хирург из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе, доктор Лай Сюэ, пишет CNN.

"Когда пациенты приходят ко мне с жалобами, одна из главных тем, в которую нам приходится вникать, – это длительное пребывание в туалете", – сказал Сюэ.

По словам доцента медицины и директора Центра воспалительных заболеваний кишечника Нью-Йорка, доктора Фараха Монзура, люди должны проводить в туалете в среднем от пяти до 10 минут.

Если пребывать там дольше, то, как пояснил доктор Лай Сюэ, в области таза кровообращение передавливается, вырастает давление, что увеличивает риск возникновения геморроя.

Кроме того, по словам Монзура, слишком долгое сидение на унитазе также может увеличить риск выпадения прямой кишки: это когда прямая кишка, часть толстого кишечника, соскальзывает вниз и выпячивается из ануса.

Мышцы тазового дна – еще один тип мышц, ослабляемых из-за длительного сидения в туалете. Сюэ объяснил, что они координируют значительную часть дефекации и работают с остальным телом, чтобы обеспечить плавный выход стула. Гравитационное давление на тазовое дно напрягает мышцы, когда человек постоянно сидит в течение длительного времени.

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