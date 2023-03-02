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Камшат Жолдыбаева выходит замуж

Камшат Жолдыбаева выходит замуж Фото: Instagram/kamshat__zholdybayeva
Актриса и экс-солистка популярной казахстанской группы KeshYou Камшат Жолдыбаева выходит замуж. Избранником 35-летней певицы стал 29-летний актер Газрет Ержанов, с которым она снималась в казахстанском сериале "Рауза". Об этом стало известно из социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

1 марта 2023 года в TikTok появились видео, снятые во время обряда "қыз ұзату" (проводы невесты) Камшат Жолдыбаевой.

@mmmqqqqqqq бақытты болыңдар болыңдар #рек ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat
Камшат Жолдыбаева выходит замуж

Фото: скриншот видео

На одном из роликов Камшат Жолдыбаева и Газрет Ержанов сидят за накрытым столом, а на певице - белое длинное платье, жилетка и головной убор нежно-голубого цвета. Такие наряды казахстанские девушки обычно выбирают на свои проводы из отчего дома.

Судя по опубликованным видео, среди приглашенных на "қыз ұзату" была казахстанская актриса Жанар Айжанова, которая спела песню на домбре.

@mmmqqqqqqq

бақытты болсын тек

♬ оригинальный звук - mmmmmmmmmm

На другом ролике мама экс-солистки KeshYou говорит слова напутствия дочери.

@mmmqqqqqqq #😍😍😍 #рек ♬ оригинальный звук - mmmmmmmmmm
"Уважайте друг друга, проживите жизнь, вместе держась за руки. Желаю долгой жизни. Будьте одними из тех, кто искренне любят друг друга. Желаю счастья", - сказала мама Жолдыбаевой, обращаясь к зятю, и повесила на шею дочери оберег.

Отметим, что ни певица, ни актер пока никак не прокомментировали радостное событие, которое произошло в их жизни. Последние публикации в Instagram Камшат и Газрет делали 14 февраля.

Слухи о том, что Камшат Жолдыбаева и Газрет Ержанов встречаются, появились после сериала "Рауза", в котором они снимались.

Разница в возрасте молодожен - пять лет. Жолдыбаева 1988 года рождения, а Ержанов - 1993.

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